García denuncia la manipulación de las listas de espera de Madrid y el "interés económico" para "beneficiar a algunos" - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado que "en las listas de espera en la Comunidad de Madrid hay un interés económico, por un lado, para beneficiar a algunos y, por otro lado, "hay un interés de manipularlas para que no se vea la realidad de lo que están sufriendo" los pacientes.

"Es bastante llamativo que admita que hay una manipulación de las listas de espera", ha señalado en referencia a la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y en relación con la investigación al respecto practicada en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de la capital, que muestra que la región "hace trampas en la lista de espera".

En una entrevista concedida a 'Malas Lenguas', de TVE, y recogida por Europa Press, García ha asegurado que la manipulación de los registros de espera de los pacientes en Madrid es algo que se sospechaba "desde hace mucho tiempo". Ahora, existe "confirmación" por parte "de un médico que ha sido lo suficientemente valiente como para denunciarlo", ha apuntado.

Para evitar estas situaciones, ha destacado que el Ministerio de Sanidad lleva "meses trabajando con las comunidades autónomas para crear ese real decreto, que lleva obsoleto desde el año 2003, para poder darle trazabilidad y transparencia" a las listas de espera. No obstante, ha recordado que "se negaron en julio" pero, pese a ello, ha subrayado que irá "al próximo Consejo Interterritorial" del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "para que no ocurran estas cosas".

DENUNCIA QUE HAY MÁS DE UN MILLÓN DE PACIENTES EN ESPERA

"Curiosamente, desde que está la señora Ayuso, las listas de espera han superado el millón de personas en Madrid", ha continuado, al tiempo que ha expuesto que "se han desviado 5.600 millones a ese embolsamiento también de lista de espera al que derivan todas las personas, todos los pacientes, que se llama Quirón".

Junto a ello, ha insistido en que "se sigue haciendo este tipo de ingenierías estadísticas para maquillar unas listas de espera que cualquiera que viva en Madrid, cualquiera que tenga un familiar o haya tenido que pasar por la lista de espera, sabe que, por supuesto, no se corresponde".

En este sentido, ha manifestado que "hay un 40 por ciento de madrileños y madrileñas que han decidido tener un seguro privado porque en la comunidad más rica de España, el principal servicio público que tienen que dar lo tienen o recortado o maltratado". "La política sanitaria de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid hace que la comunidad más rica sea la que menos invierte en Sanidad, la que menos invierte en Sanidad por habitante, la que menos médicos de Atención Primaria tiene", ha enfatizado.