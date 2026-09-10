García delega en un intergrupo parlamentario la pertinencia de un estatuto médico "sobre la base" de una norma común

La ministra de Sanidad, Mónica García, actualiza los datos y presenta las políticas de prevención frente al suicidio, en el Ministerio de Sanidad, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este jueves que su departamento no se niega a la creación de un estatuto marco propio para el colectivo médico y facultativo, "siempre y cuando" se haga "sobre la base común" de una norma para todos los profesionales, y ha propuesto a los grupos parlamentarios que constituyan un intergrupo para estudiar la situación de los médicos y valorar la pertinencia de este marco normativo específico.

"Las leyes no se hacen en un despacho (...). Que las llevemos al Congreso significa que vivimos en una democracia plena en la que el poder legislativo legisla. Y tendrá que legislar en base a los informes de ese intergrupo, que espero que se cree, si es pertinente o no es pertinente hacer un estatuto propio o no hacerlo o si aumentar los artículos del capítulo del estatuto marco o si esa legislación pertenece a las comunidades autónomas", ha explicado en rueda de prensa.

García ha destacado que es una "buena noticia" que la reforma del Estatuto Marco esté en el Congreso de los Diputados, donde ha aseverado que los grupos parlamentarios son los que tienen que decidir si los profesionales tendrán una norma con "mejoras" o si se quedan con la del año 2003 "que ha perpetuado todos estos malestares".

Tras recordar que el Proyecto de Ley del Estatuto Marco cuenta con un capítulo dedicado a los médicos, ha apuntado que si se quiere trasladar este a un estatuto propio, tendrá que ser "sobre la base común de un estatuto marco para todos los profesionales" y no sobre sus "cenizas".

Por ello, ha afirmado que el Ministerio ha propuesto a los diferentes grupos en el Congreso que creen un intergrupo de trabajo para el estudio del marco normativo y las condiciones de trabajo de los médicos, que ejerza en "paralelo" al trabajo de ponencia sobre el estatuto marco.

"Y que se diriman ahí no solamente las competencias, sino la capacidad que tienen los estatutos basales o los estatutos básicos a nivel estatal sobre las competencias que puedan tener cada uno de los servicios de salud", ha añadido para señalar como ejemplo que el estatuto propio "no puede meterse en cómo se organiza el servicio de Urgencias del Hospital de Cruces".

"Para eso necesitamos seguir avanzando y el Estatuto Marco es la primera piedra, después de 23 años, para seguir construyendo sobre esas mejoras laborales y profesionales unas mejoras que sean para todos los profesionales, mejoras para las especificidades de cada uno de los colectivos", ha destacado.

COBERTURA DEL IMPACTO ECONÓMICO

Por otra parte, preguntada acerca de quién se haría cargo del impacto económico derivado del fututo Estatuto Marco y, en concreto, del gasto extra necesario para contratar a más profesionales y poder reducir las guardias, García ha respondido que "todos".

"Si algo hace el Estatuto Marco a través de una vía indirecta, porque no tenemos competencias ni en organización, ni en planificación, ni en inversión en la sanidad, es forzar y garantizar que todos los servicios tienen las plantillas suficientes para poder hacerse cargo de unas condiciones laborales que son buenas", ha destacado.

Esto tiene impacto presupuestario, según ha afirmado. "¿Quién se va a hacer cargo? Todos, como siempre, porque aquí no tenemos en el Ministerio de Sanidad una caja fuerte en la que guardamos dinero y lo damos o no lo damos", ha puntualizado para referirse tras ello a las transferencias que se hacen a las comunidades autónomas.

La ministra ha señalado que el actual Gobierno ha dotado a las CCAA de un 45 por ciento más de presupuesto respecto a 2018 y las transferencias finalistas del Ministerio de Sanidad "se han multiplicado por 10" para Atención Primaria, salud mental y digtializacion del sistema, con lo que ha afirmado que las autonomías tienen "más recursos" para acometer las mejoras de las condiciones laborales en la sanidad.

"No es verdad que las comunidades autónomas no tengan presupuesto y no tengan financiación y todas las mejoras tendrán el apoyo del Gobierno de España para que puedan ser materializadas", ha finalizado.