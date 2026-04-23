García defiende que el RD de Universalidad evita las "trabas" de algunas comunidades para cumplir la ley de 2018 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto de relieve la necesidad del Real Decreto (RD) de Universalidad aprobado el mes pasado ya que, hasta ahora, "algunas comunidades" autónomas "ponían trabas para que se cumpliera la ley" socialista de 2018 que revirtió el Real Decreto-Ley 16/2012 al que dio luz verde el Partido Popular (PP).

"Con respecto a la universalidad, en Euskadi, no la tuvimos que recuperar porque nunca la hemos perdido; en Cataluña, no la hemos tenido que recuperar porque nunca la hemos perdido", ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Senado a petición del Grupo Parlamentario Plural.

Por tanto, ha excluido a ambas regiones de estas prácticas para situarse al margen de la norma aprobada hace casi ocho años y ha afirmado que "los que ya la estaban cumpliendo no tienen ningún problema". "No se puede estar en contra de una cosa que ya se está cumpliendo y que hay una ley que la precede", ha puesto de manifiesto en respuesta al integrante de Junts, Francesc Ten.

ASEGURA QUE ESTA FUE A LAS CÁMARAS EN EL DEBATE DE LA NORMA APROBADA HACE OCHO AÑOS

Este diputado y el miembro del PP, Enrique Ruiz Escudero, han afeado a García que el RD no haya sido analizado en las Cámaras, algo que ha negado esta última, ya que ha asegurado que la universalidad "sí ha pasado por el debate parlamentario". "Tiene una ley aprobada en el año 2018, no es verdad que esto no se haya discutido", ha enfatizado, para destacar que "esta ley ha pasado por el Congreso".

Sin embargo, Ten considera que ese debate no es suficiente, por lo que ha demandado "rigor", y es que "hubiera sido mucho mejor que este decreto hubiera pasado por las Cortes". Además, ha sostenido que el mismo no recoge "fórmulas claras para la gestión sanitaria" y "no añade recursos", lo que es "un problema" que "se tiene que resolver, se tiene que mejorar".

"Vamos a seguir, por supuesto, mejorando y trasnformando nuestro sistema sanitario porque así nos lo demandan los ciudadanos", ha expuesto García en su alocución final, en la que ha afirmado que el objetivo es sentirse "orgullosos" dentro "de 10 años, 20 años o 40 años". Por contra, ha concluido destacando, en referencia al PP, que "todas las mejoras del sistema sanitario y de la democracia han contado con su oposición, como lo siguen haciendo ahora".