García califica de "productiva" la reunión con Clavijo y asegura que no perderán el tiempo en "ruido político"

Archivo - La Ministra De Sanidad, Mónica García, Y El Ministro De Política Territorial Y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Han Mantenido Hoy Una Reunión Informativa Con El Presidente De Canarias, Fernando Clavijo, En La Sede Del Ministerio De Sani - B THEVENIN/ MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, que ha asegurado que "no perderán "un minuto en el ruido político", ha calificado de "productiva" la reunión con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, con el que comparte el "objetivo de proteger a la población", manteniendo en todo momento la "máxima coordinación" entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias.

En el encuentro, al que también ha asistido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han analizado los protocolos que se seguirán con los pasajeros del 'MV Hondius' que desembarcarán en Canarias, para su control y traslado posterior a Madrid, en el caso de los 14 españoles, y a sus países de origen, en el caso del resto del pasaje.

"Hemos tenido una reunión productiva con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Le hemos trasladado la necesidad de actuar desde la responsabilidad institucional. En una situación de salud pública como esta, la coordinación y la confianza entre instituciones forman parte de la respuesta sanitaria", ha señalado la ministra en la red social 'x'.

Y, continua, "el objetivo compartido es proteger a la población y asegurar la atención adecuada de los pasajeros, manteniendo en todo momento la máxima coordinación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias".

"No vamos a perder ni un minuto en el ruido político", ha añadido García, que ha advertido de que el Gobierno seguirá "trabajando con criterios técnicos, coordinándonos entre administraciones, trasladando información contrastada a la ciudadanía y protegiendo la salud pública con todas las garantías".

Durante la reunión se ha informado que el buque permanecerá en régimen de fondeo, sin atracar en puerto, y que su estancia en aguas canarias será la "mínima imprescindible" desde el punto de vista sanitario y logístico, tal y como estaba previsto desde el principio y como establecen los protocolos. La opción de fondeo del barco a su llegada al Puerto de Granadilla (Tenerife) ya se contemplaba, "por diferentes razones", señalan desde Sanidad, entre ellas, las propias características técnicas del Puerto, que no está preparado para el desembarco de personas.

Asimismo, explica la ministra en 'X', los pasajeros serán evaluados dentro del propio buque y solo desembarcarán para su traslado o repatriación con equipos de protección. Al respecto, durante la reunión se ha trasladado al presidente canario que los 147 pasajeros que se dirigen ya a Canarias desde Cabo Verde permanecen asintomáticos.