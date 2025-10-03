García sobre el blindaje al aborto: "tiene que estar recogido como un derecho constitucional"

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el aborto "tiene que estar recogido como un derecho constitucional", en referencia al anuncio del Gobierno este viernes, que ha informado de que propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

"Ahora que vemos a las derechas y a la ultraderecha ya indistinguibles, intentando atacar el derecho de las mujeres y la libertad de las mujeres a decidir sobre su vida, su maternidad y sobre su propio cuerpo, creo que es un momento imprescindible para volver a reivindicar el aborto como un derecho conquistado desd varias décadas", ha señalado.

La ministra, que ha recordado que este tema lleva sobre la mesa del Gobierno a propuesta de Sumar desde hace más de año y medio, ha defendido que España dé "un paso más" para "garantizar los derechos y las libertades de las mujeres".

En cuanto a la reacción del Partido Popular al anuncio del Gobierno, considera que "está dando bandazos" y, como muestra, el "inexistente" 'síndrome post aborto', con el objetivo de "desinformar a las mujeres para meterles miedo y meterles acoso y presión a la hora de poder ejercer este derecho al aborto". A su juicio, el PP no solo ataca el derecho al aborto, "lo que está atacando es la emancipación de las mujeres, la emancipación y la libertad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestra maternidad y sobre nuestros cuerpos".

El anuncio del Gobierno se produce tras la polémica por la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP, para ofrecer información sobre un supuesto "síndrome postaborto" a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo. Con la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.