Archivo - García basa el respaldo de España a la acción de la OMS y Unicef contra la obesidad en que es una ambición compartida - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha basado el respaldo de España a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef para acelerar la acción contra la obesidad en que esta tarea "se alinea con la ambición y la visión compartidas" al respecto de la enfermedad.

"Hoy, España desea reafirmar su firme compromiso político con esta agenda, respaldado por nuestro presidente del Gobierno y la implicación de 18 Ministerios", ha manifestado durante su intervención en la 'Cumbre Mundial de Llamamiento a la Acción sobre la Obesidad', que ha celebrado la primera de las organizaciones en Ginebra (Suiza) y tras la suspensión de la cita que debía celebrarse en Madrid al producirse el accidente ferroviario de Urda (Toledo) minutos antes de comenzar el evento.

Según ha indicado García, el encuentro ha supuesto "un hito importante" para "acelerar las medidas para combatir la obesidad". Al respecto, ha subrayado que la patología -"y, en particular, la obesidad infantil- no puede considerarse simplemente una cuestión de responsabilidad individual", y es que "se trata de un desafío de salud pública condicionado por factores económicos y ambientales".

En este sentido, ha afirmado que "en España, según el estudio 'Aladino', el 36 por ciento de los niños de entre seis y nueve años presenta exceso de peso". "A pesar de los avances logrados, persisten desigualdades significativas" por las que "los niños que crecen en hogares de bajos ingresos se enfrentan a un mayor riesgo de padecer obesidad y las consecuencias para la salud que esta conlleva", ha explicado.

"Por ello, la prevención debe ser una prioridad", ha enfatizando, destacando, a su vez, el plan nacional al respecto, que "establece un objetivo claro para 2030: reducir el sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia en un 25 por ciento". Además, ha insistido en que "reconoce que la salud está determinada por los entornos en los que los niños viven, aprenden y crecen", motivo por el que considera que "el acceso a una alimentación saludable, las oportunidades para realizar actividad física, los espacios públicos seguros y las circunstancias familiares influyen directamente en su salud".

ESPECIAL ATENCIÓN A LA SALUD INFANTIL

"No podemos limitarnos a pedir a las familias que adopten hábitos más saludables y responsabilizarlas cuando las circunstancias les impiden hacerlo, debemos crear las condiciones que hagan posible que todos puedan tomar decisiones saludables", ha incidido, para añadir que "esto requiere una acción coordinada entre el Gobierno y la sociedad, prestando especial atención a la salud infantil, particularmente en el caso de los niños y las familias que enfrentan mayores barreras sociales y económicas".

En este punto, ha destacado iniciativas del Ejecutivo nacional, como el programas 'Tardes con Plan' y "las medidas destinadas a mejorar la calidad nutricional de los alimentos que se sirven en comedores escolares, hospitales, residencias de mayores y otros centros de atención residencial". "También, debemos seguir aprovechando las fortalezas de nuestro excelente sistema de Atención Primaria, reforzando su función en la prevención, la detección precoz y la atención integral", ha sumado.

Por último, y tras destacar que "las personas que viven con obesidad merecen un apoyo multidisciplinar continuo que aborde tanto sus necesidades físicas como emocionales", y todo ello sin estigma ni discriminación, ha animado a "que los recursos se destinen a intervenciones que generen un impacto real". "Lo que necesitamos ahora es un compromiso político más firme, una acción decidida y resultados medibles", ha finalizado.