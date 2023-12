García asegura que va a trabajar "al 100%" por cuidar a los profesionales sanitarios y "retenerlos"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que va a trabajar "al 100 por ciento" por cuidar a los profesionales sanitarios y "retenerlos", y también por "fortalecer la Atención Primaria, que es la piedra angular del sistema sanitario".

Así se ha pronunciado este martes en la Sesión Plenaria del Senado tras una pregunta del senador del PP Enrique Ruiz Escudero sobre los planes que tiene el Ministerio de Sanidad respecto al incremento de plazas de Médico Interno Residente (MIR), Psicólogo Interno Residente (PIR) y Enfermero Interno Residente (EIR) que reclaman los diferentes gobiernos autonómicos.

En este sentido, García ha recordado que "se tardan diez años en formar a un profesional", y ha recalcado que hace una década estaba gobernando el PP. "Llevaron ustedes a los mínimos históricos a las plazas MIR, PIR y EIR", ha recalcado la ministra de Sanidad, para afearle a Ruiz Escudero que no va a "aceptar lecciones" de quien ha contribuido a "maltratar sistemáticamente la sanidad pública".

AUMENTO DE LAS PLAZAS MIR DESDE 2018 EN UN 29%

Así, ha recordado que, desde el año 2018, se han aumentado en un 29 por ciento las plazas MIR, un 75 por ciento las plazas PIR y se han multiplicado por dos las plazas EIR. "Las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria se han aumentado un 28 por ciento mientras que, cuando gobernaban ustedes, no solamente las bajaban, sino que llegaron a estancarlas", le ha respondido García a Ruiz Escudero. "El esfuerzo del Ministerio ha sido y será notable gracias, entre otras cosas, a que no gobierna el Partido Popular", ha agregado.

El senador 'popular' ha opinado que este aumento ha sido "absolutamente ridículo" y ha pedido a García que deje "el sectarismo" que la acompaña "siempre" y que no haga "oposición" a las CCAA, como es el caso de Madrid.

En este punto, García ha criticado que Ruiz Escudero, durante su etapa como consejero de Sanidad de Madrid, firmó "los 'protocolos de la vergüenza', que dejaron sin asistencia médica digna a 7.291 mayores en las residencias". Además, ha insistido en que, durante su mandato, "la región ha tenido el mayor exceso de mortalidad de todas las regiones de Europa".

Asimismo, la ministra también le ha reprochado que no se reuniera con los sanitarios madrileños cuando estuvieron en huelga para reclamar mejores condiciones, por lo que ha ironizado con su "extraña y repentina preocupación" por los profesionales durante este pleno del Senado.

"Hoy, la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en sanidad por habitante, es la última en inversión en Atención Primaria, es la última en enfermeras de Atención Primaria por habitante, es la penúltima en médicos de Atención Primaria por habitante, y es la última en plazas acreditadas y ofertadas por 100.000 habitantes", ha proclamado García.

Además, ha agregado que la comunidad ha "expulsado" al 25 por ciento de sus pediatras, "dejando a 280.000 niños sin pediatra asignado" y que "el 90 por ciento de los residentes de Atención Primaria salieron huyendo de sus condiciones". "No se preocupen tanto y ocúpense más de cuidar a los profesionales para que no pierdan la vocación y no cuelguen la bata", ha zanjado la ministra.