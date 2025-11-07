García anuncia que la vacuna contra el Covid-19 de Hipra formará parte de la campaña 25-26

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios durante una visita a los Laboratorios HIPRA, a 7 de noviembre de 2025. - Glòria Sánchez - Europa Press

El Gobierno dispondrá de 1 millón de dosis de la vacuna de la empresa catalana

AIGUAVIVA (GIRONA), 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este viernes que la vacuna de Hipra contra el Covid-19, producida íntegramente en España y adaptada a la variante LP.8.1, estará disponible en la campaña de vacunación española 2025-26 con 1 millón de dosis.

En declaraciones a la prensa posteriores a una visita al campus de Hipra en Aiguaviva (Girona), ha destacado que la empresa catalana es "un ejemplo a seguir en el ámbito nacional e internacional", y que es un orgullo que una industria española haya sido capaz de desarrollar una vacuna así y competir cara a cara con las grandes empresas farmacéuticas.

"En breve las podremos tener porque ya en la próxima semana va a ir al Consejo de Ministros y va a estar disponible. Llevamos mucho tiempo esperando a que esta vacuna esté disponible porque, insisto, creo que es un orgullo para España, para nuestro país, para la innovación, para la producción propia", ha dicho.

A principios de octubre, la Comisión Europea firmó un contrato marco con Hipra para la adquisición de hasta 4 millones de dosis durante 2 años.

La ministra ha señalado la importancia de que la industria "haga toda la cadena de valor", que va desde la investigación hasta el desarrollo, la innovación y la comercialización, así como de la capacidad y el desarrollo de cara a futuras epidemias o pandemias.

CAMPUS HIPRA

El nuevo campus Hipra de Aiguaviva, con 114.000 metros cuadrados de superficie, se está consolidando como "uno de los principales 'hubs' de Europa" en investigación, desarrollo y producción de vacunas y productos biotecnológicos.

La vicepresidente de Hipra, Mar Nogareda, ha destacado que la visita de la ministra "pone en valor el esfuerzo" que se hace desde España para garantizar la capacidad de respuesta ante retos sanitarios globales.

El campus generará más de 1.000 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos, y cuenta con una inversión material de más de 500 millones de euros.