García anuncia una proposición de ley para reconocer a trabajadoras sociales y biólogos "como profesionales sanitarios" - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado su intención de invitar "a todos los grupos parlamentarios" a "registrar conjuntamente una proposición de ley" para "reconocer a los biólogos y a las trabajadoras sociales sanitarias como profesionales sanitarios", algo que ha asegurado que llevará a cabo "en las próximas semanas".

Este movimiento parlamentario se producirá "mientras hacemos todo el trámite largo de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)", que se encuentra en trámite de consulta pública previa a su reforma, ha indicado este martes en el Senado en respuesta a una pregunta de la miembro de EH Bildu, Olaia Duarte. "También queremos ampliar esta formación y estas capacitaciones", ha explicado en relación con las primeras.

Para ello, García ha asegurado que la intención es establecer "un diploma que acredite sus competencias, especialmente en ámbitos tan sensibles como pueden ser la cronicidad y como puede ser la dependencia". Todo porque, a pesar de que "trabajan ya dentro de nuestro sistema sanitario", este "ha tenido puntos ciegos" durante "demasiado tiempo" con "profesionales imprescindibles que han estado dándolo todo pero sin el reconocimiento que merecían", ha afirmado.

Las trabajadoras sociales sanitarias y los biólogos son perfiles "imprescindibles" que "están al pie del cañón y que muchas veces no han tenido el reconocimiento que han merecido", ha insistido, para centrar su discurso en las primeras, que "cabalgan" entre los ámbitos "social y sanitario". "La salud depende no solamente del sistema sanitario, sino también de los determinantes sociales de la salud", ha enfatizado al respecto.

INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

En esta línea, ha declarado que "no solo basta un tratamiento", ya que se necesita "un apoyo social, un acompañamiento y esa mirada social". "Hoy la salud no se entiende sin esa mirada social, no se puede entender sin saber cómo vive una persona, dónde vive una persona, cuáles son los problemas sociales de esa persona", ha asegurado, tras lo que ha apuntado que, por ello, el Ministerio de Sanidad lleva "dos años" ahondando en los citados "determinantes sociales de la salud".

"Por eso, hemos abierto la LOPS, que llevaba sin abrirse nada menos que 23 años, igual que el Estatuto Marco, igual que el Real Decreto de la Formación Sanitaria Especializada (FSE)", ha proseguido, al tiempo que ha indicado que existe "el compromiso de reconocer a quienes ya están" en el sistema sanitario. Estos profesionales llevan a cabo "una labor imprescindible" y "son profesionales sanitarios de pleno derecho", ha aseverado.

La ministra, que ha subrayado que "hay cosas que, efectivamente, no pueden esperar", consensos "que ya existen en la práctica" y "realidades que solo hay que convertir en ley", ha subrayado que el objetivo es que el Sistema Nacional de Salud (SNS) "se parezca más a la realidad de las personas" a las que se está tratando "y se parezca más al sistema sanitario que tiene que abordar no solamente los problemas sanitarios, sino también los problemas sociales".

Por último, ha mostrado su confianza "en un sistema sanitario que es multidisciplinar y que no se olvida ni de los trabajadores sociales, ni tampoco de los biólogos, ni de todos los profesionales que hacen una labor imprescindible para poder abordar la enfermedad desde todos los puntos de vista".