García afirma que Sanidad ha "hecho su trabajo" en el Estatuto Marco y emplaza a las CCAA a posicionarse en el CISNS

Mónica García, Ministra de Sanidad, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que su departamento ya ha "hecho su trabajo" en la elaboración del nuevo Estatuto Marco y ha señalado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP tienen una oportunidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles para posicionarse ante los profesionales sanitarios.

"Mañana tienen una oportunidad muy buena para demostrar a los profesionales sanitarios dónde están los gobiernos del PP. Tienen la oportunidad de votar sobre la retribución de la hora de guardia, sobre las mesas propias para médicos y sobre la jornada laboral de 35 horas. ¿Y qué van a votar? El que pueda hacer, que haga. No me cabe ninguna duda", ha afirmado García en respuesta a la senadora del PP Rosa Romero durante el Pleno de la Cámara Alta.

Tras ello, García ha indicado que el nuevo Estatuto Marco pone de manifiesto las "vergüenzas" del PP y obliga a sus gobiernos autonómicos a mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Asimismo, la ministra de Sanidad ha avanzado que su departamento impulsará una reforma de la formación sanitaria especializada para que los médicos internos residentes (MIR) "dejen de ser mano de obra barata". "Y si este Estatuto Marco les molesta, descuiden, porque esos mismos derechos laborales se los vamos a llevar también a los residentes MIR, porque vamos a reformar el Real Decreto 1146/2006, que vamos a aprobar", ha afirmado.

"ESPERO QUE EL CONSEJERO VASCO SEA LEAL"

Por su parte, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha recriminado a García que el Estatuto Marco forma parte de las competencias del Ministerio de Sanidad, por lo que le ha exigido que "haga sus deberes". "Ha mostrado desinterés o incapacidad para negociar. Las huelgas suponen un gran impacto asistencial acumulativo", ha reprochado Ahedo.

En este contexto, García ha recordado que las competencias están transferidas al País Vasco desde 1987. Así, ha indicado que la transferencia de competencias conlleva también una "transferencia de responsabilidades" y ha criticado que no se puede "descentralizar las competencias y centralizar las culpas".

"Mañana vamos al Consejo Interterritorial para que precisamente esas cuestiones que usted ha mencionado, como las mesas propias, las 35 horas y el abono de las guardias, que son competencia de las comunidades autónomas y forman parte de las reivindicaciones del comité de huelga, se voten", ha indicado.

"Espero que en este momento el consejero vasco sea leal, por lo menos con las conversaciones privadas que he tenido con él, en las que, por supuesto, reconoce cuáles son las competencias de cada uno", ha finalizado la ministra de Sanidad.