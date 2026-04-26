García afirma que las "reivindicaciones legítimas" de los médicos "no se corresponden" con la huelga de este lunes

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado que las "reivindicaciones legítimas" de los médicos y facultativos "no se corresponden" con la tercera huelga que comenzará este lunes y que ha sido convocada para mostrar rechazo al acuerdo de Estatuto Marco.

"Creo que las reivindicaciones legítimas de los profesionales a las cuales yo me sumo, de malestar por 20 años en los que nadie ha tocado ni ha cambiado una ley marco, que es el principio del cambio de las condiciones laborales, no se corresponden con la convocatoria de huelga", ha afirmado la titular de Sanidad a la entrada de un encuentro militante con Más Madrid en Fuenlabrada.

García ha afirmado que ya se ha llegado "a casi cuatro acuerdos" con los sindicatos y ha insistido en que "tanto las comunidades, las asociaciones de pacientes y el Foro de la Profesión Médica" han pedido a los sindicatos "que desescale el conflicto" y que sigan "hablando" porque, a su juicio, se ha "llegado a muchísimos acuerdos" y a "muchísimos puntos de mejora que ellos mismos reconocen".

"Yo creo que el Estatuto Marco no mejora todo porque es un estatuto de mínimos y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos la llave del estatuto marco, ir a las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias exclusivas de la mejora de las condiciones laborales", ha afirmado.

En este sentido, la titular de Sanidad ha explicado que para poder tener guardias que no sean de 24 horas --una de las reivindicaciones de los profesionales-- "no vale solo con que esté en el estatuto marco, tiene que haber plantilla, tiene que haber compañeros que hagan las noches y que hagan los fines de semana" algo que, como ha indicado, "es competencia exclusiva de las comunidades autónomas".

"Estaría traicionando a mis compañeros si dejara el Estatuto Marco en un cajón. Desde que he llegado al Ministerio de Sanidad no he hecho otra cosa que sacar del cajón legislaciones que están obsoletas desde hace muchos años", ha afirmado además la ministra.

Asimismo, preguntada por la petición de dimisión por parte de profesionales sanitarios, García ha afirmado que está teniendo "los mismos obstáculos" que tuvo Ernest Lluch, ministro de Sanidad con Felipe González. "También pidieron su dimisión y creo que ahora estamos orgullosos del papel y la labor que hizo Ernest Lluch hace 40 años", ha matizado.

NO "ABANDONARÁ" SANIDAD "SIN DEJAR LA TAREA HECHA"

García ha afirmado que "nada hace pensar" que vaya a "abandonar" el Ministerio de Sanidad "sin dejar la tarea hecha", en referencia al anuncio de este sábado en el que mostró su intención de presentarse como candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

En este sentido, ha expresado que desde su llegada al ministerio se han llevado "más iniciativas al Consejo de Ministros de las que llevó el anterior gobierno de Mariano de Rajoy en siete años".

"La actividad productiva y de transformación de nuestro sistema sanitario es innegable y nos queda un año más para seguir transformando el Real Decreto de listas de espera, la ley de ordenación de profesiones sanitarias, para poder aprobar la ley del Tabaco, la ley de alcohol y menores, todo lo que tenemos pendiente que tenemos que sacar durante esta legislatura para poder avanzar", ha añadido la ministra.