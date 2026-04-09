García dice que Madrid no está para "alharacas judiciales" y recurrir la Ley de Gestión Pública tras su revés en aborto

García afirma que Madrid no está para "alaracas judiciales" y recurrir la Ley de Gestión Pública tras su revés en aborto- Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que "la Comunidad de Madrid no está para hacer muchas alharacas judiciales" y recurrir la Ley de Gestión Publica tras el revés sufrido en relación con el aborto ya que, tras el fallo judicial en contra por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha iniciado los trámites para crear el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE).

"Acaba de perder su batalla contra las mujeres, contra los derechos de las mujeres, en la que se ha opuesto a cumplir la ley y, al final, ha tenido que cumplirla", ha subrayado en relación con la Ley Orgánica 1/2023, de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

García, que ha recordado que la madrileña "es la única comunidad que quedaba por hacer este registro de objetores", ha declarado que se ha visto obligada así a "cumplir lo que le dicen los juzgados: que cumpla la ley". Ahora, "Ayuso se opone frontalmente a que blindemos la Sanidad Pública, pero vamos a seguir insistiendo", ha aseverado.

"La Ley de Gestión Pública es una ley que quiere blindar la Sanidad de procedimientos parasitarios de nuestra Sanidad que hacen que el dinero que debería ir a la salud de los ciudadanos vaya a parar a las cuentas de resultados de Quirón y de Ribera Salud", ha señalado, al tiempo que ha manifestado que "ese es el modelo de la señora Ayuso".

En este sentido, ha declarado que esta norma se encuentra "en los momentos de los trámites de cualquier ley, que tiene que pasar por diferentes informes de los diferentes Ministerios". Todo "hasta que podamos llevarla al Congreso de los Diputados para poder ser debatida", ha afirmado instantes antes de presidir un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que, precisamente, se van a abordar sus pormenores.

CUIDADOS PALIATIVOS, EUTANASIA Y ERC, OTROS PROTAGONISTAS DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

Junto a ello, ha destacado, como puntos "importantes", la Estrategia de Cuidados Paliativos para que estos "no lleguen solamente al final de la vida, sino que lleguen de manera precoz cuando empieza el sufrimiento de los pacientes y para que puedan ampliarse, no solamente en el territorio, sino que también puedan ampliarse a esos cuidados paliativos pediátricos".

"Lo único que necesitamos es que haya equidad en el acceso", ha explicado, tras lo que ha señalado que se va a tratar el manual de buenas prácticas de la eutanasia, para "aprender de la experiencia de estos años, agilizar el procedimiento y dar seguridad jurídica y seguridad procedimental tanto a los pacientes como a los profesionales".

Por último, ha puesto de relieve el abordaje de la enfermedad renal. "Queremos llegar antes a esa insuficiencia renal y queremos que, a través de un informe que hoy presentamos, podamos hacer unos diagnósticos precoces de la enfermedad renal, ha indicado, para agregar que ello se busca "a través de las analíticas, analítica de orina y analítica de sangre", para "detectar antes aquellos pacientes que son susceptibles de poder tener una enfermedad renal crónica (ERC)".