García afirma que la Comunidad de Madrid propicia el modelo de "una sanidad privada disfrazada de la sanidad pública"

Archivo - La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, durante el debate electoral de los candidatos al Gobierno de la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el modelo sanitario que ha implementado la Comunidad de Madrid "propicia" que haya "una sanidad privada disfrazada de la sanidad pública", que "es el modelo del PP", que discrimina a los pacientes y prima el beneficio frente al servicio.

"Solo hay que ver las memorias del Servicio Madrileñio de Salud, (...) se ve perfectamente como los grandes hospitales de nuestro país, de nuestra región, los públicos, La Paz, el 12 de Octubre, el Gregorio Marañon o el Ramón y Cajal pierden pacientes cada año en aras de que se los llevan estos hospitales privados para aumentar su cuenta de beneficio", ha afirmado garcía en una entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE, recogida por Europa Press.

"Este es el modelo del Partido Popular y además ahora tenemos los audios, que era algo que no teníamos antes, pero es que además tenemos los mail y una consejera de Sanidad, que por cierto viene de Quirón, que dice que ya no ha visto nada", ha lamentado la ministra.

En cuanto al preacuerdo del Estatuto Marco, ha destacado es esfuerzo realizado después de muchos meses de diálogo y después de muchos meses de ir trabajando este nuevo texto, "que no se ha tocado en 23 años", y que incorpora todas las mejores posibles en las condiciones laborales.