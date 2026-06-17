García acusa a la bancada 'popular' de convertir el Congreso en una "barra brava vikinga" y a Junts de difundir bulos

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta hoy a una sesión de control que coincide con la comparecencia - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado las interrupciones y el tono de la bancada popular, a la que ha acusado de convertir el hemiciclo en una "barra brava vikinga" durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, donde ha defendido su gestión y ha reprochado a Junts per Catalunya que difunda bulos al afirmar que las guardias de 24 horas no cotizan.

La ministra acudía este miércoles al Congreso para responder por un lado una interpelación de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Fúnez, que ha exigido su dimisión; y, por el otro, al diputado de Junts per Catalunya Isidre Gavín sobre la situación del sistema sanitario catalán.

La titular de Sanidad ha defendido frente al PP que el nuevo Estatuto Marco constituye "la primera gran reforma laboral sanitaria en veinte años" y que su objetivo es mejorar de forma estructural las condiciones de los profesionales sanitarios, y ha reclamado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que "asuman sus responsabilidades" en materia sanitaria.

"TODAS LAS HORAS TRABAJADAS COTIZAN"

En su rifirrafe con Junts, la tensión ha llegado cuando el diputado catalán ha afirmado que los profesionales sanitarios están "obligados a hacer guardias de 24 horas que no cotizan".

"Este parlamento debería ser un parlamento de información rigurosa y profesional, no de amplificación de los bulos. Las guardias cotizan. Todas las horas trabajadas de todos los profesionales cotizan", ha respondido tajante la ministra, quien aprovechaba para afirmar que "las únicas que no cotizan son las que se cobran en negro, que a lo mejor son las que quiere pagar el Partido Popular".

La ministra, que ha cerrado el desencuentro recomendado a los diputados que "se estudien los textos bien y que vengan aquí (al hemiciclo) informados", ha defendido que Cataluña "cuenta con un sistema sanitario con una larga trayectoria" y con "magníficos profesionales", al tiempo que ha reconocido que se enfrenta a los mismos retos que el resto de sistemas europeos, como el envejecimiento, la cronicidad o el aumento del gasto farmacéutico.

La ministra ha subrayado que el modelo catalán es distinto al del resto del territorio, de tipo bismarckiano y basado en consorcios y colaboración público-privada, pero ha recalcado que desde 2016 se eliminó el ánimo de lucro en su red pública.