Galicia se propone que el 60% de los bebés mantengan la lactancia materna exclusiva a los seis meses de vida

FERROL, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado este martes en Ferrol que la Estratexia Galega de Lactación Materna 2026-2030 se presentará próximamente y que, entre otros objetivos, se propone que el 60% de los bebés nacidos en Galicia mantengan la lactancia materna exclusiva a los seis meses de vida.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante una visita este martes al punto de recogida de leche materna del hospital Arquitecto Marcide, en un acto con motivo de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto.

Allí, el conselleiro ha recordado que la Estratexia será la primera hoja de ruta específica y que se marca coordinar las actuaciones entre los diferentes actores implicados, desde la salud pública y la atención primaria hasta los hospitales, la comunidad educativa, las empresas y las entidades sociales.

La idea, ha incidido, es que se implante un "modelo integral y coordinado" para toda Galicia. Además de los objetivos, la intención de la Estratexia es "reforzar el apoyo a las madres desde el embarazo y el puerperio", pero también la formación de los profesionales, la habilitación de "entornos amigables" para las mujeres que quieran dar el pecho y fortalecer las redes comunitarias.

En esta línea, Gómez Caamaño ha agradecido especialmente el acto de "generosidad, agradecimiento y compromiso" de las madres que deciden compartir su leche con otras familias y también a los profesionales que se encargan de que este proceso se desarrolle "con todas las garantías de seguridad". En concreto, en el punto de recogida de Ferrol hay actualmente cinco donantes activas y el año pasado se recogieron y gestionaron 31,5 litros.

En el conjunto del sistema sanitario gallego hay actualmente dos bancos de leche, en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y en el Álvaro Cunqueiro de Vigo. En 2025 se recogieron y gestionaron entre los dos 670 litros y se distribuyeron 380 que beneficiaron a 252 bebés.