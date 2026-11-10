Galicia y Portugal impulsan un proyecto común para mejorar en prevención y diagnóstico de enfermedades cardiovasculares

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de cooperación transfronteriza New Heart, el primero entre España y Portugal centrado en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, "sienta las bases de un modelo de atención integral, preventivo y personalizado" para mejorar la salud cardíaca en Galicia y el Norte de Portugal.

La iniciativa busca avanzar hacia una cardiología que combine la práctica clínica, la Atención Primaria, la innovación tecnológica y la prevención.

Los avances del proyecto, desarrollado durante los últimos dos años, se han presentado este lunes en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), en un acto en el que han participado sus coordinadores, los cardiólogos José Ramón González Juanatey, por parte de Galicia, y Ricardo Fonte-Carvalho, por parte de Portugal.

Según han explicado, las enfermedades cardiovasculares constituyen un importante problema de salud pública. Según un informe de 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología, una de cada tres muertes en la Unión Europea se debe a estas patologías, una proporción similar a la registrada a nivel mundial.

En Galicia y el Norte de Portugal, las enfermedades cardiovasculares fueron en 2023 la primera causa de fallecimiento entre las mujeres, con un 28% de las defunciones, mientras que en los hombres ocuparon la segunda posición, por detrás de los tumores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ante esta situación, New Heart pretende transformar el abordaje tradicional de la cardiología mediante un modelo que integre la prevención, la atención personalizada y el uso de nuevas tecnologías.

El objetivo es desarrollar una experiencia que pueda trasladarse a otras regiones europeas con características similares, especialmente en aspectos como el envejecimiento y la dispersión poblacional.

González Juanatey ha explicado que el proyecto ha permitido "sentar las bases de un laboratorio para el abordaje holístico de la salud del corazón", con un modelo extrapolable a otros territorios de la Unión Europea.

PROTOCOLOS CLÍNICOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La cooperación entre Galicia y el Norte de Portugal ha permitido compartir conocimientos, experiencias clínicas y capacidades de investigación entre ambos sistemas sanitarios, con la participación de especialistas de cardiología, Atención Primaria, investigación, inteligencia artificial, nutrición y gestión sanitaria.

Una de las principales líneas de trabajo se centra en el desarrollo de un proceso asistencial compartido para la cardiopatía isquémica, una enfermedad que aparece cuando el corazón no recibe el aporte sanguíneo que necesita.

El proyecto contempla la elaboración de protocolos para mejorar la identificación de pacientes de riesgo, la indicación de pruebas diagnósticas, las decisiones terapéuticas y el seguimiento de los afectados. Con ello, busca favorecer una atención más homogénea, coordinada y basada en la evidencia científica.

Otra de las áreas de actuación es la innovación tecnológica aplicada al diagnóstico cardiovascular, mediante el análisis avanzado de imágenes coronarias, modelos de simulación del flujo sanguíneo y herramientas de inteligencia artificial.

Estas tecnologías permiten avanzar hacia evaluaciones más precisas de la enfermedad coronaria y explorar métodos diagnósticos menos invasivos. También se han planteado herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, especialmente dirigidas a facilitar el trabajo de los profesionales de Atención Primaria.

PREVENCIÓN Y DIETA ATLÁNTICA

La prevención constituye otra de las líneas centrales de New Heart, que incorpora el estudio de los hábitos de vida y la promoción de la Dieta Atlántica como elementos para reducir el riesgo cardiovascular.

La iniciativa plantea que la innovación sanitaria no debe limitarse al desarrollo de nuevas tecnologías, sino que también debe buscar fórmulas más eficaces para fomentar hábitos saludables y favorecer la participación activa de la población en el cuidado de su salud.

El proyecto aborda asimismo la gobernanza y el intercambio seguro de datos clínicos mediante tres protocolos específicos. El primero está dirigido a gestionar la información y facilitar la investigación clínica a través de indicadores asistenciales; el segundo, a regular el intercambio de datos entre los sistemas sanitarios y los proveedores de servicios de diagnóstico avanzado cuando se requiere procesamiento externo de imágenes en 3D o mediante inteligencia artificial; y el tercero, a facilitar el intercambio de información entre Galicia y el Norte de Portugal.

La iniciativa cuenta con la participación del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la empresa derivada Flow Reserve, la plataforma Naevia Medical, la Fundación Dieta Atlántica, la Universidade do Porto, el Centro Hospitalar Universitário de São João y la Unidade Local de Saúde Gaia-Espinho del Servicio Nacional de Salud portugués.

UN CONGRESO SOBRE LONGEVIDAD Y SALUD

Los resultados y las futuras líneas de trabajo del proyecto se abordarán también en el congreso 'Mejoras para vivir 100 años', previsto para el próximo 19 de noviembre en la Cidade da Cultura de Galicia.

El encuentro servirá para poner en común los avances de New Heart y marcar el inicio de una nueva etapa orientada a trasladar sus resultados a la práctica clínica. El propósito es avanzar hacia un modelo asistencial "cohesionado, integral y accesible", con independencia del lugar de residencia de los pacientes, y que incorpore la innovación tecnológica al abordaje preventivo de las enfermedades cardiovasculares.

Galicia y el Norte de Portugal se encuentran entre los territorios más longevos de Europa, pero el proyecto sitúa el reto no solo en aumentar la esperanza de vida, sino también en prolongar los años de autonomía y buena salud.

En este contexto, la Dieta Atlántica ocupa un lugar destacado como uno de los factores asociados a la longevidad de ambas regiones, tanto por su valor nutricional y el consumo de alimentos frescos como por el estilo de vida saludable que promueve.

El congreso prestará también especial atención a la Atención Primaria, cuyo papel se considera esencial para avanzar hacia un sistema sanitario más preventivo y eficiente, capaz de responder a las necesidades de la población rural y a los desafíos futuros de los servicios de salud.