Galicia exige al Gobierno que las ayudas para personas con ELA lleguen a todos los grados de la enfermedad

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, con un paciente de ELA - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha exigido al Gobierno central que todas las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), sea cual sea el grado de afectación de la enfermedad, reciban las ayudas comprometidas y que no solo se reserven para las personas en fases más avanzadas.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, así lo reclamó la conselleira tras visitar este miércoles el domicilio de Manuel, uno de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad que es cuidado por su mujer, Cruz.

Allí, García ha señalado que el Real Decreto-lei 11/2025 aprobado la pasada semana por el Ejecutivo central establece que "los apoyos económicos derivados de la Ley ELA solo estarán destinados a los pacientes que obtengan el Grado III+ de dependencia extrema".

Por lo que, la conselleira explicó que "quedarán fuera los que se encuentren en fases iniciales e intermedias de ELA, que necesitan toda la ayuda posible para continuar manteniendo su calidad de vida". En este sentido, detalló que "se estima que estas ayudas solo llegarán al 5% de los pacientes".

En este sentido, la titular de Política Social ha remarcado que además de hacerle frente a la enfermedad, los pacientes tienen que afrontar "numerosos gastos para adquirir productos de apoyo" como sillas de ruedas; adaptar el hogar a las nuevas necesidades; o recibir atención fisioterapéutica o de rehabilitación.

Con todo, ha recordado que la Xunta además de las ayudas, también habilitó un proceso clínico para agilizar el diagnóstico y atención de las personas con ELA y puso en marcha una vía preferente en la valoración de dependencia para que accedan al servicio en el menor tiempo posible.