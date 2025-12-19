La CIG rechaza la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre la jubilación parcial y anticipada

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Saúde ha rechazado la propuesta de jubilación parcial y anticipada presentada este viernes en la reunión del ámbito de negociación del Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, el sindicato ha calificado de "inaceptable" que "no quede" perfectamente definido el derecho de los trabajadores de la sanidad pública la jubilación parcial y anticipada, dejando su desarrollo condicionado a futuras normas de Seguridad Social, sin garantías ni plazos concretos.

"La CIG lleva reclamando desde hace meses que el Estatuto Marco incluya una acción conjunto de gobierno en diferentes materias fundamentales, entre ellas la jubilación", ha detallado el sindicato en el comunicado.

El sindicato espera una "negociación real", que permita establecer de forma "clara y efectiva" el derecho a la jubilación parcial y anticipada para el persona de la sanidad pública.