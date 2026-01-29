Fúnez (PP) vincula el aumento de las listas de espera a la falta de previsión del Gobierno por no ampliar las plazas MIR

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha achacado el aumento de las listas de espera en el sistema sanitario público a la falta de previsión del Gobierno de España por no haber ampliado las plazas MIR, una decisión que, a su juicio, está limitando el acceso de nuevos médicos al Sistema Nacional de Salud.

Durante su intervención en un desayuno informativo en Ciudad Real, Fúnez ha señalado que la demora media en Atención Primaria ha pasado de cuatro a diez días desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, una evolución que ha vinculado directamente a la escasez de profesionales sanitarios y a la ausencia de una planificación adecuada en la formación de médicos especialistas.

Según ha expuesto, esta situación es consecuencia de "ocho años sin una gestión eficaz", lo que se traduce en una falta de inversiones y en la no ejecución de partidas presupuestarias.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el Ministerio de Sanidad, donde el presupuesto pasó de 3.000 millones de euros en 2023 a 1.500 millones y, además, se ha dejado sin ejecutar un 16% en el último ejercicio, lo que, a su entender, evidencia una clara falta de gestión.

Fúnez ha defendido que el aumento de las listas de espera no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones mantenidas en el tiempo, entre ellas la negativa a ampliar las plazas MIR, lo que impide reforzar las plantillas médicas y ofrecer una respuesta adecuada a la demanda asistencial.

Ha insistido en que los ciudadanos, tras el pago de impuestos, tienen derecho a exigir "servicios públicos que funcionen a la altura de ese esfuerzo fiscal".

La dirigente popular también ha advertido de que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado es una anomalía democrática que afecta directamente a la financiación de los servicios públicos, y ha alertado de que la falta de inversión y de ejecución presupuestaria repercute de forma directa en ámbitos esenciales como la sanidad, la dependencia o los servicios sociales.

En este contexto, ha mostrado su preocupación por el sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno, al considerar que no garantiza la sostenibilidad futura de los servicios públicos ni tiene en cuenta el incremento previsto de la población mayor en los próximos años, lo que, a su juicio, puede generar "más desigualdades territoriales" y poner en riesgo el acceso equitativo a la sanidad.

EL ACCIDENTE DE ADAMUZ, SÍNTOMA DE UN GOBIERNO "AGOTADO"

A raíz del accidente ferroviario de Adamuz, Fúnez ha enmarcado sus críticas en un balance general de la situación del país, que ha calificado de "tremendamente negativo".

Ha señalado que España ha pasado del asombro inicial por los casos de corrupción conocidos en 2025 a un clima de desconfianza al inicio de 2026. Una evolución que, a su juicio, es consecuencia directa de la falta de gestión y de un Gobierno "completamente agotado".

Ha advertido de que no se trata de un accidente aislado, sino de un error mantenido en el tiempo, recordando que existían avisos previos de maquinistas y alertas de los propios usuarios.

Tras el accidente, Fúnez ha asegurado que existen "demasiadas dudas" sobre la situación real de las infraestructuras ferroviarias. Por ello, ha anunciado que, además de las preguntas parlamentarias ya registradas, el PP solicitará una comisión parlamentaria de investigación, al considerar que las víctimas mortales merecen explicaciones claras y no "simples comparecencias" del ministro Puente, en un contexto en el que, ha dicho, se ha instalado una creciente sensación de desconfianza entre los usuarios del tren.