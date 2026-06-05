Fúnez (PP) reclama más recursos para la salud mental, uno de los "grandes desafíos sanitarios" de España

Carmen Fúnez presenta en Gran Canaria el Plan Nacional de Salud Mental del PP y reclama más recursos para afrontar uno de los grandes desafíos sanitarios de España - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha presentado este viernes en Gran Canaria el 'Plan Nacional de Salud Mental' de su formación y ha reclamado más recursos económicos para afrontar lo que considera uno de los "grandes desafíos sanitarios" de España.

Según informa el PP de Canarias, la popular ha mantenido una intensa agenda de trabajo con diversas entidades y colectivos del ámbito social y sanitario de la isla para conocer de primera mano su realidad y compartir las propuestas de los populares.

De esta manera, durante un encuentro con representantes de la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral-Abilap en Las Palmas de Gran Canaria, ha explicado las principales medidas del plan que busca situar la salud mental en el centro de las políticas públicas.

Fúnez ha defendido la necesidad de reforzar la atención que reciben miles de personas en todo el país. "Necesitamos más recursos económicos y un mayor presupuesto para atender las necesidades de salud mental", ha afirmado.

Asimismo, la vicesecretaria nacional ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez destina actualmente apenas 1,16 euros por habitante a salud mental, una cifra que, a su juicio, evidencia la falta de compromiso del Ejecutivo central con una realidad que afecta cada vez a más familias.

También ha mostrado su preocupación por el elevado número de suicidios en España y ha señalado que alrededor de 4.000 personas se suicidan anualmente en el país, por lo que ha advertido de que no se pueden normalizar estas cifras.

Para abordar esta situación, el plan del PP propone aumentar el número de psicólogos clínicos, psiquiatras y profesionales especializados, así como reducir los tiempos de espera para acceder a la atención psicológica.

Además, la propuesta plantea reforzar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales e impulsar una estrategia específica para prevenir el suicidio con medidas concretas y financiación suficiente.

Por su parte, la iniciativa de los populares contempla igualmente un plan específico de salud mental para niños y adolescentes.

Aquí, Fúnez ha advertido de que los problemas emocionales entre los menores han aumentado en los últimos años y ha alertado sobre el impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales en su bienestar psicológico, al tiempo que ha destacado la importancia de la prevención y la detección temprana para evitar situaciones más graves en el futuro.