Fúnez (PP) pide retirar la reforma del Estatuto Marco que "ha unido a todos en contra" y empezar "de cero" con diálogo

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, en una rueda de prensa en Bilbao, junto a la presidenta del partido en Bizkaia, Amaya Fernández.- EUROPA PRESS

BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha emplazado al Gobierno a retirar la reforma del Estatuto de Marco sanitario tras "unir a todos" pero "en contra" y empezar "de cero". En este sentido, ha apelado a diseñar el nuevo Estatuto Marco con "diálogo y apertura de miras", en lugar de con "sectarismo e imposición".

Fúnez ha ofrecido este martes una rueda de prensa en Bilbao junto a la presidenta del PP en Bizkaia, Amaya Fernández, tras visitar una empresa de investigación farmacéutica en el Parque Tecnológico de Zamudio. Posteriormente, también se trasladará al Centro de Jubilados de Rekalde y visitará la asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku. La jornada concluirá con su participación en la Junta Directiva provincial del PP de Bizkaia.

En la comparecencia, la responsable de Sanidad del Partido Popular ha lamentado que "España está viviendo el mayor momento de conflictividad sanitaria que se ha vivido nunca en democracia".

Fúnez ha señalado que, una semana después de su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto para la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud "ha unido a todos" pero "en contra".

Así, ha destacado que se han manifestado en contra del texto aprobado por el Gobierno el comité de huelga, sindicatos que previamente habían acordado con el Ministerio, y "las comunidades autónomas que están sufriendo las consecuencias de una huelga de médicos que lleva ya más de 10 meses" y que, ha remarcado, ha supuesto posponer "más de 3 millones de actos médicos".

Según ha remarcado, este dato "tiene que preocupar, porque en sanidad llegar tarde a veces significa no llegar". "Estamos hablando de personas, no solo de cifras, que tenían una operación, que tenían una prueba médica, que tenían una consulta y que han visto cómo se ha tenido que aplazar como consecuencia de la huelga de médicos", ha señalado.

Por ello, ha emplazado al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez a que "se ocupe" de esta cuestión ya que "con el sectarismo no va a mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y con la imposición no se van a reanudar las consultas, las pruebas, las operaciones que están esperando muchas personas". "Es esencial el diálogo", ha apelado.

De este modo, ha emplazado a "retirar ese texto" para empezar "desde cero". En este sentido, ha planteado que, si bien "es necesaria la reforma", se debe acometer con "diálogo, y no sectarismo, y apertura de miras, y no imposición".

Por otro lado, ha incidido en la importancia de "preparar el país para dar respuesta" a la necesidad de cuidados teniendo en cuenta que "dentro de unos años va a haber en España más de 15 millones de personas mayores de 65 años", que van a "tensionar" el sistema sanitario y también el de dependencia.

En el ámbito de la exclusión, ha remarcado que es "esencial escuchar" a las asociaciones que trabajan con quienes peor lo pasan" para no "dejar a nadie al margen del camino". Con este objetivo, ha considerado "fundamental recuperar el valor del empleo como la herramienta para tener una independencia económica y como medio para desarrollo personal".

Asimismo, ha apostado por abordar el problema de la vivienda ya que, según ha recordado, en función de los datos del Informe Foessa de Caritas "el 45% de las personas que viven de alquiler en España está en riesgo de exclusión".

Fúnez ha advertido de la necesidad de "terminar cuanto antes" con el hecho de que haya "personas que trabajan pero que no tienen un sueldo suficiente para salir de la pobreza". "Tener un empleo debe garantizar salir de la pobreza", ha reivindicado.

MODELO AGOTADO

Por su parte, la presidenta del PP de Bizkaia ha denunciado la "crisis estructural" del sistema sanitario de Euskadi, donde se mantiene un modelo de gestión "agotado".

Tras repasar algunos de datos en Osakidetza, entre ellos que hay "casi 30.000 vascos que están esperando a una intervención quirúrgica", Fernández ha advertido de que no se pueden decir la sanidad pública vasca "funciona bien".

La presidenta del PP vizcaíno ha aludido también a "los meses de huelgas médicas" que se encuentran aún "lejos de solucionarse". "Falta diálogo, falta de liderazgo y faltan soluciones", ha afirmado.

Fernández ha remarcado que las competencias sanitarias corresponden a las comunidades autónomas y, en este sentido, ha señalado que en Galicia, "con diálogo, se ha llegado a un acuerdo" para poner fin a la huelga de médicos, algo que no ha sucedido en Euskadi.

La dirigente popular ha apuntado que, si bien "buena parte" de la responsabilidad de la huelga de médicos es de la ministra de Sanidad, el PNV "apoya al Gobierno y, en consecuencia, su gestión, que está teniendo un costo en términos de empeoramiento del sistema sanitario".

En todo caso, ha precisado que la "situación de colapso" en Osakidetza no se puede "explicar solo" por la huelga, sino que hay "problemas de planificación que tienen unos responsables", el PNV y el PSE-EE como integrantes del Gobierno Vasco.

A su entender, hay "un modelo de gestión agotado" y la sanidad pública vasca "está mal gestionada". "Queremos una sanidad que funcione, no que se justifique, y esta situación tiene unos responsables políticos", ha concluido.