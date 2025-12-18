La Fundación Vithas premia la excelencia investigadora con el Premio MIR y el Premio de Enfermería

Imagen de los premiados. - FUNDACIÓN VITHAS

La Fundación Vithas ha celebrado este jueves en el Hospital Vithas Valencia Turia la entrega de los Premios Fundación Vithas 2025, que reconocen la labor científica de profesionales sanitarios en dos categorías, la III edición del Premio al mejor artículo científico publicado por un investigador MIR y la I edición del Premio de Investigación en Enfermería.

En esta convocatoria se ha registrado una participación récord, más de 70 trabajos en la categoría MIR y más de 100 artículos en la primera edición para enfermería.

"Estos premios reflejan nuestro compromiso con la investigación y la excelencia profesional. La gran participación en ambas categorías demuestra que nuestros sanitarios quieren aportar soluciones innovadoras para mejorar la salud de las personas", ha señalado Ángel Ayuso, gerente de la Fundación Vithas.

"Cada proyecto presentado es una inversión en el futuro de nuestros sistemas sanitarios. Investigar es aprender, innovar y evolucionar. Nos ayuda a atraer talento y construir una cultura de mejora continua", ha explicado el director corporativo asistencial del Grupo Vithas, David Baulenas.

GANADORES Y TRABAJOS PREMIADOS

Así, en el Premio Investigación MIR (III edición), el ganador ha sido Javier Arenas Montes del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Mientras que el accésit 1 ha sido para Nekane Romero, del Hospital Universitario Clínico de Valencia, y el accésit 2 para Francisco Javier Arroyo, del Hospital Universitario 12 de Octubre.

"Mi investigación se centra en la microbiota intestinal y su papel en la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria previa. Recibir este premio supone un orgullo y un reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo. Es una gran satisfacción personal que la Fundación Vithas lo valore", ha señalado Javier Arenas Montes, ganador del Premio MIR.

En el premio Investigación en Enfermería (I edición), la ganadora ha sido Laura Herrero Izquierdo, del Hospital Valdecilla. Mientras que el accésit 1 ha sido para Jordina Domenech Sorolla y el accésit 2 para Víctor Serrano Fernández.

"Actualmente, los maniquíes de entrenamiento representan mayoritariamente anatomía masculina, lo que genera errores técnicos y barreras socioculturales en la RCP a mujeres. Este premio me permite visibilizar una desigualdad real y avanzar hacia una formación más inclusiva", ha apuntado Laura Herrero Izquierdo, ganadora del Premio de Enfermería.

La relevancia de la investigación enfermera ha sido también destacada por Montserrat Angulo, miembro del comité ejecutivo del Consejo General de Enfermería: "Es clave promover y poner en valor la investigación enfermera. Colaboraciones como la de la Fundación Vithas son esenciales para visibilizar el liderazgo de la profesión en la generación de conocimiento".