La Fundación San Juan de Dios y la Asociación Española de ELA colaboran para impulsar soluciones con tecnología 3D

Elena Urdaneta y Carmen Martínez. - FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación San Juan de Dios y la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) han firmado un convenio para impulsar proyectos conjuntos de innovación, formación e intercambio de conocimiento dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) basados en soluciones personalizadas con tecnología 3D y formación especializada.

El proyecto Enr3D, que engloba al resto de iniciativas, se apoya en la experiencia del Laboratorio de Fabricación Digital de la Fundación San Juan de Dios y contempla, además, un importante componente formativo dirigido a profesionales del ámbito sociosanitario, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o logopedas. A través de este enfoque, los profesionales pueden participar activamente en el diseño de soluciones junto a los propios usuarios, incorporando metodologías innovadoras basadas en la co-creación.

Asimismo, la iniciativa promueve el intercambio de conocimiento entre entidades mediante la creación de un repositorio compartido de adaptaciones en 3D, lo que permite optimizar recursos, acelerar el desarrollo de nuevas soluciones y multiplicar el impacto del proyecto. Esta red colaborativa, en la que ya participan otras organizaciones del ámbito social y sanitario, refuerza "un modelo de innovación abierta orientado a dar respuestas más eficientes y sostenibles".

El acuerdo supone un paso estratégico en la incorporación de tecnologías accesibles al ámbito sociosanitario, con el objetivo de dar respuesta a necesidades concretas que, en muchos casos, no cuentan con soluciones disponibles en el mercado o resultan económicamente inaccesibles.

El proyecto Enr3D, promovido por la Fundación San Juan de Dios junto al proyecto 'Eugenio Andrades' Legacy de Avolta, busca mantener la autonomía personal el mayor tiempo posible en pacientes con ELA, enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta gravemente a la movilidad.

La directora de la Fundación San Juan de Dios, Elena Urdaneta, ha señalado que este acuerdo refuerza su compromiso con una investigación e innovación que tiene impacto real en la vida de las personas.

"Con Enr3D queremos poner la tecnología al servicio del cuidado, ofreciendo soluciones personalizadas que respondan a necesidades concretas y mejoren la calidad de vida de los pacientes", ha sumado.

La incorporación de la Asociación Española de ELA a la red Enr3D permitirá trasladar esta innovación a uno de los colectivos con "mayor necesidad" de soluciones adaptadas.

Por su lado, la representante de la Asociación Española de ELA, Carmen Martínez Sarmiento, ha apuntado que este acuerdo es "fundamental" para seguir mejorando la calidad de vida de las personas con ELA y sus familias, a través de la formación especializada y el intercambio de conocimiento, así como para dar visibilidad compartida en actos y eventos que acerquen esta realidad a la sociedad.

"Aunamos fuerzas con una entidad de referencia para acercar soluciones reales, humanizar la atención y construir puentes entre la innovación y el día a día de quienes más nos necesitan", ha sumado.

Con la firma de este convenio, la Fundación San Juan de Dios y la Asociación Española de ELA consolidan su apuesta por "un modelo de atención centrado en la persona, basado en la innovación, la formación especializada, la colaboración y la mejora continua".