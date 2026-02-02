La Fundación Mutua Madrileña destinará 2,3 millones de euros a proyectos de investigación médica en hospitales españoles

La Fundación Mutua Madrileña abre su XXIII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica. - JAVIERVALEIRO

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha abierto la XXIII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica, dotada con 2,3 millones de euros, con la que se financiarán nuevos proyectos científicos en determinadas especialidades que se desarrollen en hospitales españoles.

Desde hace veintitrés años, la Fundación Mutua Madrileña convoca estas ayudas que ya han puesto en marcha más de 1.400 proyectos. La fundación ha destinado más de 72 millones de euros durante estos años a raíz de su compromiso con la investigación médica. Con la convocatoria del año pasado, por ejemplo, se apoyaron 23 nuevos proyectos en 18 hospitales de nueve comunidades autónomas.

En esta nueva edición, la fundación financiará proyectos que se lleven a cabo en las áreas de: Trasplantes, centrada en donación y preservación de órganos, inmunotolerancia del injerto y órganos bioartificiales; Oncología, enfocada en el cáncer de mama; Traumatología y sus secuelas, incluidas las neurológicas; Enfermedades raras, que se manifiesten clínicamente durante la infancia y Salud mental, centrada en la prevención y abordaje del suicidio y otros trastornos conductuales relacionados en la población infanto-juvenil.

La Fundación Mutua Madrileña incentiva la colaboración entre equipos de investigación de, al menos, cuatro comunidades autónomas distintas para fomentar la investigación en red. Además, hay otra categoría específica más para proyectos realizados por especialistas del cuadro médico Adeslas.

La Fundación Mutua Madrileña, desde su fundación en 2003, tiene la investigación médica y la salud entre sus líneas de actuación prioritarias. Asimismo, la entidad ha añadido dos programas para ayudar a las personas con problemas de salud, financiadas por terapias rehabilitadoras a niños y adultos con enfermedades raras y a menores que tienen un trastorno del espectro del autismo.

Desde hace unos años también se centran en la salud mental infanto-juvenil, promoviendo diversos estudios, investigación médica y la asistencia específica como el 'Programa de Enlace Clínico de Salud Mental para Centros Escolares en la Comunidad de Madrid'.

Los proyectos serán evaluados por el Comité Científico de la Fundación Mutua Madrileña que preside el doctor Rafael Matesanz, y del que forman parte los doctores Ana Lluch, Enriqueta Ochoa, Miguel Caínzos, Antonio Torres y Fernando Marco. La convocatoria está abierta hasta el próximo 4 de marzo, y todos los proyectos de investigación deberán llevarse a cabo en un Instituto de Investigación Sanitaria.