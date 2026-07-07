Fundación Mapfre lanza ayudas por 275.000 euros para investigación en salud y previsión social

Archivo - Puerta de la Sala Fundación Mapfre en el Paseo de Recoletos, en Madrid (España), a 16 de enero de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre ha lanzado una nueva edición de sus ayudas a la investigación Ignacio H. Larramendi, dotadas con un importe total de 275.000 euros, dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional que desarrollen su trabajo de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación y cuyo objeto de estudio esté vinculado a la promoción de la salud o al seguro y la previsión social.

Las ayudas destinadas a proyectos de investigación relacionados con la salud están dotadas individualmente con un máximo de 30.000 euros brutos.

Como ha indicado la Fundación, los trabajos podrán versar sobre la prevención de la obesidad, el fomento de la actividad física y el bienestar emocional -incluyendo el uso adecuado de nuevas tecnologías-, la educación en maniobras de emergencia para la población general, la valoración del daño corporal, la gestión sanitaria y la longevidad e influencia de los estilos de vida, entre otras materias.

La convocatoria también se dirige a investigadores interesados en impulsar proyectos relacionados con el seguro, la gerencia de riesgos y las nuevas tecnologías en el ámbito asegurador, así como con la previsión social: pensiones, ahorro, inversión, licuación patrimonial y economía senior. En este caso, la dotación máxima por ayuda es de 15.000 euros brutos.

El ámbito de la convocatoria es mundial y los proyectos pueden presentarse en español, inglés y portugués. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 22 de octubre de 2026.