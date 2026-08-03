Fundación Madrina demanda un Pacto Nacional por la Lactancia para que el entorno laboral no sea un obstáculo

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MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina ha demandado este lunes un Pacto Nacional por la Lactancia que permita a las mujeres compatibilizar la lactancia con su puesto de trabajo, dado que solo el 28 por ciento de las madres en España logra mantener la lactancia exclusiva hasta los seis meses debido a los obstáculos laborales.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, Fundación Madrina ha advertido del problema que suponen la falta de conciliación y la precariedad laboral, que llevan a las madres a dejar de amamantar no por decisión propia, sino por necesidad económica. Por ello, ha instado a cambiar esta situación bajo el lema 'Amamantar y trabajar: ¡hagamos que sea posible!'.

La entidad ha expuesto el contexto en el que se ha producido la caída en la tasa de lactancia materna, que hace apenas dos generaciones era habitual prolongar hasta los dos, tres o incluso cuatro años. España lidera la tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, con 2,7 millones de menores en riesgo de exclusión social sufre y una inseguridad alimentaria que ha dejado de ser coyuntural para convertise en estructural. "Todo ello se traslada directamente a la alimentación del lactante", ha aseverado.

Esto contrasta con los beneficios de la lactancia, que según ha destacado, ayuda al desarrollo cerebral y neuropsicomotor del menor, lo que puede repercutir en mejores oportunidades formativas y mayor rendimiento profesional de cara al futuro, además de generar menores costes sanitarios.

"Las empresas que facilitan de verdad la lactancia ven reducido el absentismo por enfermedad de los hijos hasta en un 35 por ciento, porque los bebés amamantados enferman menos. Cuidar a las madres es, literalmente, rentable", ha añadido el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez.

UNA LEY QUE INCENTIVE LA LACTANCIA

Por ello, Fundación Madrina ha reclamado al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los agentes sociales la firma de un Pacto Nacional por la Lactancia que garantice, por ley, que ninguna mujer sea penalizada laboralmente por amamantar.

El texto que propone la entidad incluye medidas como el incremento de la inversión en infancia y maternidad hasta el siete por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,3 por ciento actual; y la ampliación del permiso de maternidad y lactancia hasta las 96 semanas, lo que cubriría los dos años que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se mantenga la lactancia exclusiva y complementada.

Además, plantea que se obligue a empresas y administraciones a habilitar salas de lactancia dignas y fomentar el teletrabajo y los horarios flexibles para quien lo necesite. A este respecto, ha indicado que más del 40 por ciento de las empleadas de sectores como la limpieza o la hostelería se ven obligadas a extraerse leche en los servicios, a falta de un espacio digno donde hacerlo, según los datos que maneja la entidad.

También propone crear una prestación universal que sirva como salario base maternal y permita cubrir las necesidades esenciales durante los primeros años de crianza, además de aprobar una tarjeta de movilidad que facilite el transporte y el acceso a espacios públicos a las madres con lactantes y carritos.

Conrado Giménez ha aseverado que "España está en una encrucijada" y ha señalado que solo hay dos opciones, seguir dando la espalda a las madres, o dar el paso y convertirse en un país que protege la maternidad como "la inversión más rentable que puede hacer una sociedad". "Amamantar no puede seguir siendo un privilegio de quien puede permitírselo; es un derecho de cada niño", ha finalizado.