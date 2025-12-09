Fundación IDIS tilda de "retroceso" cualquier intento de limitar la colaboración público-privada en sanidad

Archivo - Imagen de recurso consulta médica. - MEDIAPHOTOS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha calificado de "retroceso" asistencial, económico y organizativo cualquier intento de limitar de forma generalizada la colaboración público-privada en sanidad, añadiendo que podría tener un impacto directo en el acceso a la atención sanitaria de los ciudadanos.

"La colaboración público-privada se utiliza con frecuencia como elemento de confrontación, pese a que su eficacia está demostrada y es un modelo ampliamente implantado en los sistemas sanitarios europeos más avanzados", ha aseverado en un comunicado después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya anunciado su intención de llevar a principios de 2026 una ley que ponga coto a este modelo.

Este anuncio ha ido acompañado de la publicación del Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un "recurso excepcional" para convertirse en una "práctica estructural", lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas "cuya lógica responde al beneficio, no al interés general".

Frente a esto, la Fundación IDIS considera imprescindible la colaboración entre los sectores público y privado, como un pilar esencial de la sostenibilidad del sistema sanitario, especialmente en un contexto de creciente demanda asistencial, avance tecnológico, cronicidad y necesidad de resolver inequidades en el acceso.

"La complementariedad que aporta el sistema sanitario privado al conjunto del sistema es necesaria e inevitable, además de proporcionar innovación y eficiencia", recoge el comunicado enviado por IDIS, que también advierte, en referencia al informe publicado por el Ministerio de Sanidad, que el sistema público por sí solo no puede absorber toda la presión asistencial derivada del envejecimiento, la cronicidad y el incremento de la complejidad clínica.

Según los datos del Observatorio del sector sanitario privado, publicado de manera anual por la Fundación IDIS, el gasto sanitario en provisión privada representa un 2,5 por ciento del PIB del país (34.056 millones de euros). En el ámbito asistencial, el sector privado registra el 29,7 por ciento de las altas (22,9% en 2011), atiende el 33,6 por ciento de las Urgencias (20,5% en 2011) y realiza el 41,6 por ciento de las intervenciones quirúrgicas (29% en 2011).

En este sentido, la Fundación IDIS ha defendido el diseño de un modelo que garantice la utilización de todos los recursos disponibles, en beneficio del paciente, impulsando la sostenibilidad del propio sistema, la transparencia y la calidad asistencial. Así, ha destacado que los modelos de colaboración deben desarrollarse en un marco estable, predecible y claro, que dé confianza a todas las partes implicadas, ya que la seguridad jurídica incentiva la inversión, impulsa proyectos y beneficia a los ciudadanos.

"El futuro del sistema no puede basarse en debates ideológicos sino en la búsqueda de los mejores resultados en salud, con independencia de quién preste el servicio, situando al paciente en el centro de todas las prioridades", ha señalado.