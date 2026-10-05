Fundación IDIS pide al próximo Gobierno que no prescinda de la sanidad privada y desarrollar la interoperabilidad

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, ha reclamado al próximo Gobierno que la planificación sanitaria se realice contando con todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, y ha defendido la necesidad de establecer un sistema de interoperabilidad de los datos clínicos que permita compartir de forma segura la información de los pacientes entre ambos sistemas.

Durante el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por 'El Español' en la sede de la Organización Médica Colegial, ha defendido que la sanidad privada no debe considerarse "algo externo al sistema sanitario", sino un elemento "complementario y propiamente estratégico".

En este sentido, ha señalado que la planificación asistencial "se haga con todos los recursos disponibles" y ha apuntado que el sector privado cuenta con hospitales, aseguradoras con 13 millones de asegurados e innovación procedente de la industria. A su juicio, estos recursos son "imprescindibles para que el sistema funcione como debe ser".

De cara a las medidas que debería adoptar el próximo Gobierno con la vista puesta en 2030, Fernández-Valmayor ha situado como una de las prioridades la interoperabilidad de los datos clínicos. "Para que el paciente pueda pasar de un centro a otro, de un hospital a otro, de un sistema a otro, es necesario que se pueda manejar su información con seguridad", ha explicado.

Así, ha propuesto poner en marcha "un sistema de interoperabilidad de los datos clínicos reales" para que la información de los pacientes, tanto del ámbito público como del privado, esté disponible y pueda utilizarse para planificar la asistencia sanitaria.