Fundación IDIS nombra a Fernando Campos como nuevo presidente hasta junio de 2028

Presidente de Fundación IDIS, Fernando Campos. - FUNDACIÓN IDIS

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha nombrado este viernes a Fernando Campos como su nuevo presidente hasta junio de 2028, según ha decidido su Patronato durante una reunión extraordinaria y ha apoyado la nueva junta directiva.

El hasta ahora vicepresidente de la Fundación y actual consejero delegado de DKV en España, ha expresado su "ilusión" al asumir el cargo y ha destacado que IDIS está en un "momento único" para afianzar su liderazgo y seguir transformando el sector sanitario privado y el sistema de salud en su conjunto.

"Mi objetivo es seguir impulsando los pilares fundamentales de la Fundación, como la innovación, la calidad y la colaboración, mientras nos enfocamos en los nuevos desafíos sociodemográficos, en los avances tecnológicos acelerados y en la inteligencia artificial como factor transformador en todas las industrias", ha referido.

Campos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA Internacional por IE Business School y cuenta con diversa formación ejecutiva, como el programa de alta dirección en IESE. Con una carrera de más de 20 años en el sector de la salud, ha ocupado altos cargos como CEO de Health Solutions EMEA en AON y consejero delegado de Cigna España, entre otros.

Junto a este nombramiento, que se realiza tras la dimisión de Iñaki Peralta y su cese como presidente, la Fundación IDIS ha anunciado la incorporación a la junta directiva del CEO de Sanitas, Carlos Jaureguizar, como uno de los ocho vicepresidentes.

De este modo, la junta directiva de IDIS ha quedado formada por Fernando Campos como presidente, Adolfo Fernández-Valmayor (Quirónsalud) como secretario general y Marta Villanueva como directora general. En la vicepresidencia, acompañan a Carlos Jaureguizar, Juan Abarca (HM Hospitales), Juan José Afonso (Orden Hospitalaria San Juan de Dios), Jorge Gallardo (Vithas), Francisco Ivorra (Asisa), Javier Murillo (Segurcaixa Adeslas), Elena Sanz (Mapfre) e Ignacio Vivas (Ballesol).

LÍNEAS DE TRABAJO

Las líneas de trabajo para 2026 de la Fundación IDIS reflejan los "pilares estratégicos" de cohesión, transparencia, divulgación y transformación del sector. Esta visión se llevará a cabo bajo el lema 'Una nueva salud. Es cosa de todos', que abordará diversas áreas como la prevención, la innovación, la calidad y la digitalización, resaltando la importancia de la colaboración y de la integración entre los diversos actores del sistema.

Uno de los proyectos más ambiciosos de IDIS medirá el impacto de la inteligencia artificial en la eficiencia y calidad del sector sanitario privado, utilizando los resultados obtenidos para avanzar en una majora tangible en la salud de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema.

Este proyecto se desplegará en varias fases hasta junio de 2028, con el objetivo de conectar la IA a los flujos de valor en atención, diagnóstico y gestión de pacientes, además de garantizar que las infraestructuras y la cultura organizacional estén alineadas con los avances tecnológicos.