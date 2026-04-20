Fundación IDIS destaca el papel de la sanidad privada para reducir la presión asistencial ante las listas de espera

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MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha destacado el papel complementario de la sanidad privada para ayudar a reducir la presión asistencial, facilitar el acceso de los pacientes al sistema sanitario y contribuir a una utilización más eficiente de los recursos disponibles, ante el aumento de las listas de espera.

Así lo ha señalado en un comunicado después de que el Ministerio de Sanidad hiciera públicas las listas de espera quirúrgicas a cierre de 2025, cuando 853.509 pacientes estaban pendientes de una operación, 6.926 más respecto al año anterior. La espera media se situaba en 121 días, cinco menos que en el mismo periodo de 2024.

En consultas externas, la tasa sube a 84,42 pacientes por cada 1.000 habitantes, 1,2 puntos más que el año anterior, con 102 días de espera media, tres menos que en el corte de 2024. "El retraso en el acceso al diagnóstico y al tratamiento sanitario es especialmente preocupante, ya que genera consecuencias clínicas y sociales significativas a nivel individual, y puede perjudicar la salud de la población en su conjunto", ha advertido la Fundación IDIS.

En este contexto, ha subrayado que el sector sanitario privado supone un "pilar esencial" para mejorar el acceso de los pacientes a la atención, pues es "parte estructural" del sistema. Así, ha señalado que 431 hospitales españoles son privados, esto es, más de la mitad; además de que el sector concentra cerca del 30 por ciento de las altas hospitalarias y más del 40 por ciento de las intervenciones quirúrgicas.

Teniendo en cuenta los recursos y capacidad asistencial de este sector, la Fundación IDIS ha instado a avanzar hacia un modelo en el que la sanidad privada ejerza como "aliado estratégico" dentro de un sistema sanitario "integrado", con el objetivo de optimizar su funcionamiento, mejorar la accesibilidad y garantizar la continuidad asistencial de los pacientes.

A este respecto, ha reiterado la disposición de la sanidad privada para colaborar con el Sistema Nacional de Salud (SNS), en los casos en los que sea necesario, a través de conciertos y modelos de colaboración que ayuden a articular el adecuado acceso de los ciudadanos a la atención asistencial.