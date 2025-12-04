La Fundación IDIS defiende la colaboración público-privada en sanidad siempre bajo criterios de transparencia

Archivo - Imagen de recuros de una consulta médica. - DOCTORALIA - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación IDIS ha defendido la colaboración público-privada en el ámbito sanitario y sociosanitario, al considerar esta cooperación "imprescindible y necesaria", siempre bajo criterios de transparencia y seguridad jurídica, para "garantizar en todo momento la calidad, la confianza y la eficiencia en el uso de los recursos, en beneficio de los pacientes".

Así, la Fundación puntualiza que la colaboración entre sectores es necesaria e imprescindible, "dado que sin la actividad del sector privado el funcionamiento del sistema sanitario sería inviable".

En este sentido, pone de relieve que la sanidad de titularidad privada realiza el 41,6 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, registra el 29,7 por ciento de las altas y atiende el 33,6 por ciento de las urgencias, "una contribución sin la cual el sistema difícilmente podría dar respuesta adecuada a las necesidades actuales de los pacientes", añade.

La Fundación IDIS defiende que cualquier acuerdo de colaboración debe desarrollarse bajo principios de transparencia y seguridad jurídica. Por ello, insiste en la necesidad de establecer modelos de colaboración basados en la confianza y respaldados por una regulación clara, con normas que garanticen un funcionamiento adecuado y siempre con el foco puesto en la atención y el beneficio del paciente.

Asimismo, asegura que apoya todos los mecanismos de control que sean necesarios para garantizar los principios de transparencia y seguridad jurídica y rechaza cualquier práctica contraria a los mismos que, de manera aislada, haya podido producirse.

Por todo ello, la Fundación IDIS considera imprescindible avanzar en marcos de cooperación con "reglas claras", que permitan "aprovechar plenamente" las capacidades de todos los recursos disponibles y mantengan como "prioridad inequívoca" la mejor atención posible, rechazando cualquier práctica que "se aleje de los principios éticos, de transparencia, seguridad y calidad que deben regir estas relaciones".