La Fundación IDIS avanza en la construcción del Espacio de Datos de la Sanidad Privada

Imagen de la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva. - FUNDACIÓN IDIS

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, ha señalado que continúan trabajando en la construcción del Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), con el objetivo de integrar y aglutinar la información generada en el ámbito privado en el ecosistema europeo de datos de salud.

Así se ha mostrado durante la jornada Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', organizada por 'El Español'. En el acto, Villanueva ha recordado que más del 20 por ciento de los datos de salud en España se generan en la sanidad privada, por lo que considera que su integración por parte de la autoridad nacional es imprescindible para dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Datos de Salud y reflejar los datos sanitarios completos de la ciudadanía española.

Durante su participación, en una conversación sobre el Espacio de Datos de Salud Europeo, ha destacado que la integración de datos es "ya una realidad inmediata en el proceso fundamental para la interoperabilidad de los sistemas de salud". En este sentido, ha explicado la importancia de la interoperabilidad real de los sistemas y del trabajo para construir datos de calidad, área en la que la Fundación IDIS lleva trabajando más de tres años con la plataforma federada miHC, de interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad privada.

"En solo cuatro años, podremos decir que contamos con una historia clínica resumida (patient summary) en la Unión Europea, lo que permitirá que los datos del paciente puedan acompañarle a lo largo de todo el sistema sanitario europeo, independientemente del país en el que reciba atención", ha indicado la directora general del IDIS.

Según Villanueva, esta integración no solo facilitará un diagnóstico más rápido, sino también un tratamiento más eficaz y una atención más precisa, lo que se traduce directamente en una mejora de los resultados en salud y en una mayor eficiencia asistencial. "El proyecto EDSP, además de tener un impacto positivo en la calidad asistencial, constituye un pilar esencial para el futuro del sistema sanitario", ha añadido.

Así, Villanueva ha enfatizado que el Espacio de Datos de la Sanidad Privada se consolida como un nodo esencial para el acceso y uso de los datos sanitarios, tanto de uso primario como secundario. "Este entorno permitirá compartir, acceder y trabajar con los datos de forma segura, alineado con los estándares europeos", ha finalizado.