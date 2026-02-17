Fundación Hefame recauda 14.000 euros con el gel solidario de 'ia' para la investigación del cáncer

Entrega de la recaudación a la Asociación contra el Cáncer de la Región de Murcia - GRUPO HEFAME

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame ha entregado a la Asociación contra el Cáncer de la Región de Murcia más de 14.000 euros recaudados con la venta de geles solidarios de Interapothek, 'ia', editados especialmente para apoyar la investigación contra el cáncer de mama y de próstata, según ha informado el grupo.

La campaña ha involucrado a farmacias, empleados y público en general, con el objetivo de contribuir a la investigación oncológica y a la financiación de los servicios gratuitos que la asociación ofrece a pacientes y familiares.

La secretaria de Fundación Hefame, Carmen Ladrón de Guevara, acompañada por la responsable de la Fundación, Enriqueta Fernández, ha hecho entrega de la recaudación al presidente de la Asociación en la Región de Murcia, Eduardo González, y a la responsable de Desarrollo Económico, Leny Sánchez.

Para apoyar la investigación y la atención integral frente al cáncer, Fundación Hefame impulsa acciones que permiten seguir avanzando hacia nuevas soluciones para la enfermedad de la que, según estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer, se diagnosticaron el año pasado 37.682 nuevos casos en mama y 32.188 en próstata.