La Fundación GAEM exige que la inversión pública en la investigación de la esclerosis múltiple se multiplique por diez

Esclerosis múltiple. - FUNDACIÓN GAEM

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación GAEM ha reclamado que la inversión pública en investigación de la esclerosis múltiple se multiplique por diez para impulsar proyectos de "investigación básica, clínica y traslacional", para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Cada cinco horas, una persona recibe en España un diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica, neurodegenerativa y autoinmune que afecta al cerebro y a la médula espinal y que, aún hoy, no tiene cura. Todos los tratamientos actuales se centran en frenar su evolución; por eso existe un clamor entre los pacientes para invertir en "tratamientos de remielinización y neurorreparación, que revertirían las consecuencias de la enfermedad".

Esta enfermedad afecta a más de 2,9 millones de personas en el mundo y a cerca de 60.000 en España. Es la segunda causa de discapacidad sobrevenida entre personas jóvenes, se diagnostica cada vez a edades más tempranas y aproximadamente tres de cada cuatro casos afectan a mujeres.

El presidente de GAEM, Vicens Oliver, ha señalado que la investigación es el "único camino" para cambiar la realidad de las personas que conviven con esclerosis múltiple y ha recalcado que necesitan más recursos para acelerar la llegada de nuevos tratamientos y avanzar hacia una cura".

La enfermedad tiene un impacto profundo en la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas diagnosticadas, pero también en su entorno familiar, laboral, emocional y social.

Además, comporta un coste "muy elevado" para el sistema sanitario, los servicios públicos y las familias. En pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva, el coste anual total estimado en España alcanza los 48.547 euros por paciente.

La fundación, a su vez, ha subrayado la importancia de la investigación traslacional, aquella que permite "transformar los descubrimientos científicos en soluciones reales para las personas".

Por ello, GAEM ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y a todos los agentes implicados para que se sumen a esta demanda y apoyen el manifiesto para reclamar más inversión, más investigación y más compromiso para avanzar hacia un futuro sin esclerosis múltiple.