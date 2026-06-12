Fundación Fenin otorgará dos colaboraciones benéficas a proyectos que humanicen la atención sanitaria

Archivo - Imagen de recurso de una profesional acompañando a un paciente. - SHAPECHARGE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha abierto una convocatoria de dos colaboraciones benéficas con las que habilitar nuevos espacios destinados a la humanización de hospitales, centros de salud, residencias y otras entidades sociosanitarias de titularidad pública.

Según ha detallado la Fundación Fenin, las dos colaboraciones que incluye esta convocatoria, de 40.000 euros cada una, se destinarán a nuevos proyectos ligados al cuidado y bienestar de los mayores y al cuidado de los niños, respectivamente.

Los proyectos presentados deben ser de nueva creación, contar con una memoria explicativa con su finalidad y cronograma de actuaciones, y que su plazo de ejecución total no sea superior a seis meses. Aquellos interesados pueden formalizar sus candidaturas hasta el próximo 10 de julio a las 14.00 horas.

En la valoración de los proyectos y resolución se atenderán criterios como la adecuación al objetivo de la convocatoria, originalidad e innovación de la iniciativa; impacto en las organizaciones, en el ámbito sanitario y en el desarrollo de las nuevas tecnologías, y el número de personas beneficiarias.

"El sector de tecnología sanitaria tiene como propósito desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren la salud y calidad de vida de las personas y que favorecen una atención más cercana, personalizada y humana. Pero también tiene un compromiso con la sociedad y con la humanización de la sanidad. Es por ello que con estas colaboraciones queremos ayudar a dos instituciones públicas para mejorar el bienestar y cuidado que ofrecen a los más pequeños y a los más mayores", ha señalado el secretario general de Fenin y secretario del Patronato de la Fundación Fenin, Pablo Crepo.