La Fundación Española de Contracepción defiende el derecho a tomar decisiones "libres y seguras" sobre reproducción

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Contracepción (FEC) ha defendido el derecho de todas las personas a tomar decisiones "libres y seguras" sobre su cuerpo y vida reproductiva, sin ser presionadas o verse limitadas por barreras externas.

Así lo señala un manifiesto que ha difundido la entidad con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, que se celebra cada 26 de septiembre. En el mismo, aboga por la justicia reproductiva, destacando que "es salud, dignidad y poder para decidir".

De este modo, detalla la justicia reproductiva engloba el derecho de la población a acceder a servicios de salud adecuados, gratuitos y seguros para someterse a técnicas de reproducción asistida en caso necesario, y recibir atención durante el embarazo, parto y puerperio, así como para la interrupción voluntaria del embarazo si esa es la opción elegida.

También busca eliminar las desigualdades y barreras que puedan impedir que las personas ejerzan estos derechos reproductivos, entre las que destacan discrimaciones basadas en género, raza, orientación sexual o condición socioeconómica. Así, promueve una sociedad más equitativa y respetuosa con las decisiones individuales.

La fundación también sostiene el derecho de las personas a recibir educación sexual, con el fin de poder tomar decisiones informadas en cada etapa de la vida, así como para establecer un plan reproductivo. A su vez, apoya el derecho a la privacidad de la población, para salvaguardar la confidencialidad y la libertad de decidir de cada uno.