Archivo - Fundación DiabetesCERO abre la 2º edición de la convocatoria internacional Frontiers in T1D Cure. - FUNDACIÓN DIABETESCERO - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación DiabetesCERO ha abierto la 2º edición de Frontiers in T1D Cure, su convocatoria internacional de ayudas a la investigación destinada a financiar proyectos innovadores de investigación biomédica centrados en la búsqueda de una cura para la diabetes tipo 1.

La convocatoria contempla la concesión de dos ayudas de 100.000 euros para proyectos con una duración de 24 meses y está dirigida a investigadores consolidados de universidades, hospitales y centros de investigación sin ánimo de lucro de la Unión Europea que presenten propuestas innovadoras con un marcado enfoque traslacional, orientadas a proyectos científicos para el desarrollo de futuros fármacos y terapias para las personas con diabetes tipo 1.

Tras la acogida de su primera edición, Fundación DiabetesCERO vuelve a apostar por esta iniciativa con el objetivo de impulsar investigaciones capaces de abrir nuevas vías hacia una cura para una enfermedad que afecta a 190.000 personas en España y a más de 9,5 millones en todo el mundo, así como favorecer la colaboración entre grupos científicos de excelencia.

El director científico de Fundación DiabetesCERO, el doctor Francesc Mitjans, resalta que estas cifras "resultan preocupantes si se tiene en cuenta que cada año se diagnostican en nuestro país 6.000 nuevos casos. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, crónica y grave que tiene un impacto muy importante en los pacientes y las familias que conviven con ella. Por eso, necesitamos seguir impulsando la investigación científica para desarrollar nuevas terapias capaces de cambiar el curso de la enfermedad y avanzar hacia una cura".

La convocatoria permanecerá abierta del 15 de julio al 31 de agosto de 2026 para la presentación de propuestas. Los proyectos preseleccionados se darán a conocer en el mes de noviembre, momento en el que serán invitados a presentar la propuesta científica completa. Mientras, que los dos proyectos ganadores se anunciarán el próximo año, en el marco del "II Encuentro Ciencia & Empresas: Juntos por la Cura", organizado por Fundación DiabetesCERO.

Toda la información sobre las bases de la convocatoria, los requisitos de participación y la documentación necesaria está disponible en la página web de Fundación DiabetesCERO: https://diabetescero.org/call-frontiers-t1d-cure/