Frente Amplio propone ampliar la cobertura bucodental, ayudas para gafas e incluir audífonos en la sanidad pública

Imagen de la candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio propone en su programa electoral ampliar la cobertura bucodental, universalizar el Plan Veo para facilitar la compra de gafas y lentillas e incorporar los audífonos a la cartera común de servicios para todas las personas que los necesiten.

En su programa electoral, presentado este lunes, la formación defiende continuar ampliando la cobertura bucodental, extendida durante esta legislatura a menores de hasta 14 años, embarazadas, mayores de 65 años y determinados pacientes oncológicos, con el objetivo de alcanzar al menos al 50 por ciento de la población residente al término de la próxima legislatura.

Asimismo, plantea ampliar a todas las edades el Plan VEO, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, que actualmente contempla ayudas de hasta 100 euros anuales para gafas y lentillas destinadas a menores de 16 años.

En la misma línea, aboga por incorporar los audífonos a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y garantizar su financiación pública para todas las personas que los necesiten. Así, prometen prestar especial atención a las personas mayores de 65 años.

Según recoge su programa electoral, la formación aspira a conseguir una sanidad pública "más fuerte", para lo que se compromete a destinar el 8 por ciento del PIB a sanidad. Asimismo, plantea reforzar la Atención Primaria mediante un aumento de los fondos finalistas, con el objetivo de cumplir la recomendación de la OMS de destinar a este nivel asistencial el 25 por ciento del presupuesto sanitario.

Frente Amplio también apuesta por incorporar al Sistema Nacional de Salud a los mutualistas de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, mediante la aplicación del plan propuesto para integrar definitivamente los sistemas de mutualismo administrativo en la sanidad pública.

PERMISO LABORAL PARA ACOMPAÑAR A PERSONAS EN RIESGO DE SUICIDIO

En materia de salud mental, Frente Amplio se compromete a crear un fondo específico para la Red de Salud Mental Comunitaria y a aumentar las ratios de profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería especializada, trabajo social, terapia y expertos por experiencia, hasta alcanzar un mínimo de 10 por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, plantean crear un permiso laboral de acompañamiento para familiares y personas del entorno cercano de pacientes en riesgo de suicidio. Además, apuestan por un modelo asistencial comunitario de proximidad y desarrollarán la estrategia 'Cero Contenciones'.

APROBARÁN EL REAL DECRETO DE LISTAS DE ESPERA

Entre sus propuestas, también se encuentra la aprobación del Real Decreto de listas de espera impulsado en la legislatura, que incluya gestión de tiempos y registros iniciando el cómputo con la indicación facultativa y prohíba las listas paralelas o de 'paso B', que incluya por primera vez los tiempos de Atención Primaria.

Además, proponen reformar la Ley de Medicamentos para reducir los tiempos de acceso a los nuevos fármacos, establecer precios sostenibles para el Sistema Nacional de Salud, mejorar la coordinación entre las farmacias comunitarias y Atención Primaria y garantizar el suministro de medicamentos.

Por último, la formación defiende ampliar la ley antitabaco para prohibir fumar en terrazas y playas, implantar el empaquetado genérico, prohibir los vapeadores desechables y equiparar los dispositivos electrónicos y de tabaco calentado al tabaco tradicional.