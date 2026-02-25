Archivo - Foro de la Profesión Médica traslada a Feijóo sus "principales inquietudes" ante el conflicto por el Estatuto Marco - FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este miércoles una reunión con el Foro de la Profesión Médica en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), donde le han trasladado de manera "conjunta y coordinada" sus principales "inquietudes y prioridades", tras sus protestas contra la reforma del Estatuto Marco.

Desde el Foro de la Profesión Médica se ha puesto "el acento en la necesidad de garantizar condiciones profesionales adecuadas, preservar la calidad asistencial y reforzar la sostenibilidad y cohesión del sistema sanitario".

Al encuentro, que tenía como objetivo abordar la situación actual de conflicto que afecta a la profesión médica, han acudido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, así como de otros cargos y portavoces sanitarios del PP. En este sentido, los responsables popiulares "han admitido que comparten estos planteamientos y han mostrado su disposición para analizar las propuestas expuestas, con el objetivo de contribuir a una salida dialogada que permita superar el actual escenario de tensión".

Asimismo, señalan los sanitarios que todas las partes han coincidido en que la vía para resolver este conflicto debe basarse en el "diálogo, la responsabilidad institucional y la búsqueda de acuerdos" que sitúen en el centro tanto a los profesionales como a los pacientes.

Por último, el Foro de la Profesión Médica "ha reiterado su voluntad de seguir trabajando desde la unidad y la lealtad institucional para encontrar soluciones que fortalezcan la profesión médica y el sistema sanitario en su conjunto".

El presidente del Partido Popular se reunirá este jueves con el Comité de Huelga. "Esta disposición al diálogo de Feijóo confronta con la actitud de Sánchez, que ni siquiera ha tenido una mención para los médicos y que no se ha hecho cargo de la situación provocada por su Ministerio de Sanidad", señalan desde el PP.

Asimismo, recuerda que el PP lleva "mucho tiempo" defendiendo la necesidad de diálogo y consenso tanto con los profesionales como con las comunidades autónomas. Además, "ha mostrado su compromiso ante el Foro de la Profesión Médica para encontrar soluciones que fortalezcan la profesión y el sistema sanitario en su conjunto".

