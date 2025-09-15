El Foro de la Profesión Médica mantiene su respaldo a la huelga del 3 de octubre frente al Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de la concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad el pasado 13 de febrero. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro de la Profesión Médica ha mostrado su apoyo a la segunda jornada de huelga nacional de médicos que ha convocado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el próximo 3 de octubre, para mostrar el rechazo al borrador de Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

Desde el Foro señalan que durante los últimos meses sus organizaciones se han mantenido pendientes de las negociaciones y las reuniones llevadas a cabo entre el Comité de Huelga y los responsables ministeriales. Por ello, consideran "insuficientes" las "escasas propuestas" de modificaciones ofrecidas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

"Puesto que mantiene una clasificación profesional inadecuada para el colectivo y no recoge aspectos cruciales como el desarrollo profesional continuo, la mejora del modelo retributivo o la regulación específica de la jornada laboral de manera que no quede ligada a las necesidades del servicio, respete el descanso y la conciliación y sea retribuida adecuadamente según requisitos de formación y responsabilidad de los profesionales", apuntan.

En este sentido, el Foro quiere insistir en que la mejor manera de captar y retener talento en el Sistema Nacional de Salud es contar con "una normativa específica que regule de manera adecuada al colectivo y evite la creciente fuga de profesionales que se viene registrando en los últimos años". Se trata, recuerdan, de articular una norma que garantice la calidad asistencial, la excelencia profesional, la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y la seguridad de los pacientes.

Ante esta situación de "escasos avances", y como ya hicieran con las primeras movilizaciones y con la primera jornada de huelga del pasado 13 de junio, las organizaciones del Foro muestran su apoyo al paro convocado para el próximo 3 de octubre y hacen un llamamiento a todos los profesionales del SNS para que lo secunden, "mostrando la unión del colectivo en su rechazo a un proyecto de norma que sigue sin establecer las mejoras en las condiciones laborales que reclaman", añaden.

El Foro de la Profesión Médica está conformado por: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos - CGCOM, Federación de Asociaciones Científico Médicas de España - FACME, Confederación Española de Sindicatos Médicos - CESM, Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina - CNDFM y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina - CEEM).