Foro de Médicos y Pediatras de Primaria reitera "rechazo" a cualquier regulación que facilite contratar sin especialidad - FORO DE MÉDICOS Y PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Médicos y Pediatras de Atención Primaria ha reiterado su "rechazo a cualquier regulación que facilite la contratación sin la especialidad", lo que han indicado sus integrantes tras analizar las declaraciones realizadas por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en el pasado Día de la Atención Primaria, "relativas a una posible regulación de la contratación de médicos sin especialidad".

"Cualquier iniciativa en este ámbito debe preservar de manera estricta la calidad asistencial, la seguridad clínica y el valor de la formación especializada", han declarado los miembros de esta organización, que son las sociedad españolas de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP).

Además, están integrados en este Foro la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Todos ellos, reunidos para analizar la citada conmemoración, han indicado que "el Ministerio de Sanidad ha reiterado en distintas ocasiones a las comunidades autónomas que la Ley General de Sanidad impide el ejercicio, en el Sistema Nacional de Salud (SNS), de médicos que no cuenten con la correspondiente especialidad".

Esta entidad ha expresado su "preocupación" ante "la posibilidad de que determinadas líneas de trabajo puedan interpretarse como una vía para normalizar situaciones que hasta ahora se consideraban excepcionales y no deseables, como la ocupación de plazas de Medicina de Familia y Pediatría por profesionales sin la especialidad correspondiente en distintas comunidades autónomas".

"Esta situación tendría consecuencias negativas tanto para la calidad asistencial como para la equidad profesional", ha continuado, al tiempo que ha señalado que estas "son especialidades médicas con programas formativos reglados de cuatro años, que proporcionan competencias específicas imprescindibles para el adecuado desempeño profesional".

"RIESGO" PARA EL SISTEMA SANITARIO

A su juicio, "prescindir de esta formación supondría un riesgo para el sistema sanitario y trasladaría un mensaje desalentador para los profesionales que realizan el itinerario de Médico Interno Residente (MIR), además de contribuir a la desvalorización de ambas especialidades y del esfuerzo formativo que exigen".

Junto a ello, este Foro ha alertado de la posibilidad de "precarización de los profesionales contratados sin especialidad, quienes asumirían las mismas responsabilidades asistenciales sin contar con el reconocimiento ni las garantías profesionales adecuadas". Por esto, considera que "no pueden avalarse modelos de contratación que no respeten los criterios formativos y profesionales propios de las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría".

En este sentido, ha asegurado rechazar "cualquier medida que pudiera suponer la homologación o equiparación automática de profesionales sin la formación especializada requerida para ejercer como médicos de Familia o pediatras en el SNS". "El acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) mediante el sistema MIR constituye una garantía esencial para asegurar una preparación homogénea, rigurosa y de calidad de los médicos especialistas en España, tanto en el ámbito público como en el privado", ha insistido.

Ante esta coyuntura, ha reiterado su disposición a "colaborar con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en la búsqueda de soluciones estructurales a la falta de profesionales, apostando por medidas que incrementen el atractivo de las especialidades" y "mejoren las condiciones laborales".

Este Foro, que ha añadido que es necesario reforzar "el prestigio de la Atención Primaria, sin recurrir a fórmulas que puedan desvirtuar el modelo de formación especializada", ha cerrado su reunión de análisis del Día de la Atención Primaria agradeciendo la labor desarrollada por los doctores Hermenegildo Marcos y María del Mar Martínez, que "dejan sus responsabilidades al frente de las secciones colegiales de Atención Primaria Rural y Urbana de la OMC, respectivamente".