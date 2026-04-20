El Foro Español de Pacientes cuestiona la capacidad de la nueva Mesa para la Participación de los Pacientes

Archivo - El presidente de El Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro Español de Pacientes (FEP) ha cuestionado la capacidad real de competencias y representatividad de la Mesa para la Participación de los Pacientes, un nuevo órgano colegiado destinado a garantizar la participación de los pacientes en las políticas sanitarias, cuya creación aprobó la semana pasada el Ministerio de Sanidad.

A través de un comunicado, el FEP ha reconocido el esfuerzo del Ministerio por reforzar la participación y el asociacionismo de pacientes, pero ha advertido de que la Mesa presenta una "aparente falta de aplicabilidad" y puede generar "mayor inseguridad normativa", al desarrollarse antes que la ley de organizaciones de pacientes.

"Lo que necesitamos es una ley, no una mesa sin capacidad efectiva que convierta la participación en un ejercicio dilatorio", ha aseverado. La entidad ha enfatizado que "reforzar no es suficiente" y ha reclamado "legitimidad real" a través de su presencia en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El FEP ha alertado de que la creación de nuevos órganos sin competencias reales puede "debilitar" la voz de los pacientes en lugar de fortalecerla y, en esta línea, ha afirmado que la participación solo es útil cuando se traduce en decisiones vinculantes y en capacidad de influir en políticas públicas.

En paralelo, ha puesto en duda la representatividad de las organizaciones que puedan formar parte de la Mesa, al no existir aún un censo claro ni criterios definidos que identifiquen adecuadamente a las asociaciones de pacientes. "Actualmente, el registro general de asociaciones incluye decenas de miles de entidades de distinta naturaleza, lo que diluye el peso específico de las organizaciones de pacientes", ha precisado para exigir que se haga una diferenciación entre asociaciones de pacientes y de otro tipo.

Para finalizar, el FEP ha reiterado que valora el gesto institucional, pero rechaza que la participación de los pacientes se "diluya en estructuras sin efectos reales ni que aumente la indefinición en un ámbito clave para la toma de decisiones sanitarias".