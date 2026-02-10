El Foro Español de Pacientes celebra como "un paso decisivo" el Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo, ha celebrado la aprobación del Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes por parte del Consejo de Ministros como un "paso decisivo" para avanzar hacia un modelo sanitario "más participativo, más justo y más centrado en las necesidades reales de las personas", de forma que la futura ley "es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de millones de pacientes".

Así ha valorado el FEP el nuevo anteproyecto, que dota de un marco jurídico a las organizaciones de pacientes para reconocer su papel, sus derechos y sus responsabilidades, con lo que se busca reforzar su papel como interlocutores en el Sistema Nacional de Salud (SNS), garantizando su participación en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas sanitarias y estrategias nacionales.

El Foro Español de Pacientes, que ha participado de manera activa en este anteproyecto, ha celebrado que el Gobierno haya escuchado las demandas históricas del sector, pero ha subrayado que la ley solo será transformadora si se garantiza una participación real, estable y vinculante de las organizaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias.

Por otra parte, ha destacado la importancia de que la futura regulación garantice un modelo de participación "verdaderamente inclusivo", incorporando criterios equitativos que permitan la participación de organizaciones grandes y pequeñas, de ámbito estatal y de patologías minoritarias, garantizando que ninguna quede excluida por falta de recursos o por requisitos desproporcionados.

El FEP también ha considerado especialmente relevante que el anteproyecto reconozca la necesidad de formación, transparencia y prevención de conflictos de interés. Según ha apuntado, el Foro lleva promoviendo estos principios desde su creación, pues son esenciales para fortalecer la credibilidad y la independencia del movimiento asociativo.

La entidad ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que este anteproyecto se convierta en una realidad y sirva como verdadero instrumento de democratización sanitaria. En este sentido, la vicepresidenta del FEP, Raquel Sánchez, ha reconocido la "responsabilidad" del Foro con las asociaciones de pacientes a las que representa.

"Este es el primer paso para que esta realidad se consolide desde un marco legal y para ello tenemos que seguir trabajando sin bajar la guardia y defender los derechos de los pacientes y sus organizaciones", ha subrayado.

Por último, el FEP ha instado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a garantizar que el desarrollo del Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes cuente con la implicación directa de las propias organizaciones desde el primer momento para asegurar que estos instrumentos respondan a las necesidades reales del sector.