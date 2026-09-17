Fiyi declara la emergencia nacional por el VIH ante el drástico aumento de los casos durante los últimos años

Archivo - Fotografía de archivo del Hospital Nadi de Suva, Fiyi, durante la pandemia de coronavirus - Zhang Yongxing / Xinhua News / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Fiyi han declarado una emergencia nacional a causa del VIH debido a un drástico aumento de los casos durante los últimos años, con uno de cada 60 adultos diagnosticados con el virus, una cifra que casi triplica la registrada hace un lustro.

"Fiyi ha declarado una emergencia nacional por VIH", ha dicho el Ministerio de Sanidad del país, que ha recalcado que "esto significa que el VIH es ahora una crisis nacional". "El Gobierno la trata como una. No se puede seguir actuando como si no pasara nada", ha agregado en un mensaje en redes sociales.

La cartera ha resaltado que en estos momentos "hay más personas viviendo con VIH en Fiyi que nunca antes", con 2.016 casos diagnosticados en 2026, una cifra 16 veces superior a la de 2019. Asimismo, ha agregado que dos de cada cien mujeres embarazadas tienen VIH, con 59 bebés nacidos con VIH en 2025, 18 de los cuales fallecieron antes de cumplir un año.

"¿La buena noticia? La razón por la que detectamos más casos es que las pruebas están llegando a personas a las que antes no llegaban. Eso significa que la respuesta está funcionando", ha explicado, al tiempo que ha destacado que las autoridades ofrecen pruebas gratuitas "con resultados al instante".

El Ministerio de Sanidad de Fiyi ha recordado además que las autoridades entregan "medicamentos preventivos gratuitos para personas con mayor riesgo" y distribuyen "agujas limpias para personas que se inyectan drogas, para evitar la propagación del virus por esa vía", considerada una de las principales en la propagación de los últimos años.

Asimismo, ha manifestado que hay "tratamiento gratuito para toda persona que dé positivo" y ha remarcado que el estado serológico de las personas que se realicen las pruebas "es privado y está protegido por ley". "Es ilegal discriminar a alguien por tener VIH. Se trata de proteger a las personas, no de juzgarlas, vigilarlas ni avergonzarlas", ha defendido.

En este sentido, ha insistido en que el país "no está solo" y ha esgrimido que las autoridades cuentan con apoyo internacional para la respuesta, también por parte de Naciones Unidas, al tiempo que ha recomendado a la población realizarse las pruebas. "Todo es gratuito. Todo es confidencial. La decisión es tuya. Conocer tu estado te da poder. Hazte la prueba. Recibe tratamiento. Cuida tu salud", ha zanjado.