Fernando Campos se presenta como único candidato a presidir la Fundación IDIS

Archivo - Imagen de archivo de una reunión del Patronato de la Fundación IDIS. - FUNDACIÓN IDIS - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha informado que Fernando Campos, actual vicepresidente de la entidad y consejero delegado de DKV en España, es la única candidatura recibida para su nueva presidencia, tras el cierre del plazo el pasado 31 de diciembre.

Ahora, el proceso continuará con la celebración de una reunión extraordinaria del Patronato, el próximo 23 de enero, para la votación del nuevo presidente. El periodo de la junta directiva con el nuevo presidente de la Fundación continuará el establecido actualmente: desde el mes de junio de 2025 hasta el mes de junio de 2028.

Tal y como se estableció en el último Patronato de la Fundación IDIS, desde el 1 de enero y hasta la votación y nombramiento del presidente el próximo 23 de enero, la presidencia interina está siendo asumida por Juan Abarca, vicepresidente de la Fundación y presidente del grupo HM Hospitales.

El nuevo presidente será el encargado de llevar a cabo el plan estratégico de la Fundación lDIS, con el apoyo del patronato y de todos sus miembros, en una línea de impulso de la innovación, la calidad, la transparencia, y la cohesión y propuesta de valor del sector sanitario privado.