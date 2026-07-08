Fernández Sanz admite que la huelga de médicos ha afectado "mucho" a CLM y confía en que la de septiembre se desconvoque

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, participa en un desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha admitido que la huelga nacional de médicos ha afectado "mucho" a su comunidad autónoma ya que ha supuesto "miles" de personas sin ver en consulta, sin ver en Atención Primaria, sin atender en los quirófanos, y sin atender en las pruebas, por lo que ha confiado en que la huelga a partir de septiembre termine desconvocándose.

En un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press, ha explicado que en la primera semana de huelga se pudo recolocar a los pacientes sobre la marcha en agendas de "un poquito después", pero tras la segunda semana "nos ha costado mucho más" y tras la tercera "tenemos un bloqueo absoluto", porque además ha coincidido con el verano. "Se han resentido nuestras urgencias", ha reconocido el consejero.

Por lo tanto, ha aprovechado este foro para hacer un llamamiento a todo el mundo y a los convocantes de la huelga también. "Vamos a ser sensatos y vamos a medir bien el impacto que está teniendo" esta huelga, ha pedido el responsable de la sanidad castellanomanchega, quien ha confiado en que la huelga a partir de septiembre no llegue a producirse. "Vamos a intentarlo porque en Castilla-La Mancha ha afectado mucho".

LISTAS DE ESPERA

Sobre listas de espera, el consejero ha abundado que "hablar de listas de espera y decir estamos bien es incompatible". "Es verdad que estamos por debajo de la media" en Castilla-La Mancha, una comunidad autonómica que --ha subrayado-- publica cada mes los tres tipos de listas: consultas, pruebas y quirúrgica.

"Eso sirve para que todo el mundo pueda acceder a ello y también para que el Partido Popular nos llame mentiroso, nos diga un montón de cosas a propósito de esto, pero no pasa nada porque es más importante la transparencia que lo que puedan utilizar", ha enfatizado.

También se ha referido a la ley de tiempos máximos de Castilla-La Mancha que, según ha recordado Fernández Sanz, se ha ido posponiendo hasta que el ministerio saque la suya. No obstante, ha indicado a que a él le gustaría poder sacarla "antes de que termine la legislatura".

"Creemos que es muy adecuado que todos (en referencia a las comunidades autónomas) sacásemos nuestra norma después de haber salido la del ministerio" para fijar criterios comunes.