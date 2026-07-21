Fenin valora la ley de medicamentos como positiva y pide la indexación de los contratos públicos al IPC

Archivo - Imagen de recurso de medicamentos analizados en un laboratorio. - MEGAFLOPP/ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha valorado como "positivo" y "necesario" el proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado este miércoles en el Consejo de Ministros, aunque considera necesario que durante su tramitación parlamentaria se introduzcan mejoras como la indexación de los contratos públicos al IPC para garantizar la viabilidad del sector y el acceso de los pacientes a tecnologías de mayor calidad.

A través de un comunicado, Fenin ha subrayado que el Sistema Nacional de Salud necesita incorporar las innovaciones tecnológicas para poder ser "más eficaz y eficiente". Además, destaca que el proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios recoge "históricas reivindicaciones" del sector de tecnología sanitaria que, a su juicio, deben permitir mejorar la competitividad de las empresas, facilitar las inversiones en nuestro país y la incorporación de la innovación.

Asimismo, afirma que la norma facilita una política de compras sanitarias orientada a valor, con el objetivo de que los criterios de calidad sean los más relevantes en las decisiones de adquisición de tecnología sanitaria. "La tecnología de mayor calidad es la que permitirá una sanidad pública de calidad, basada en los mejores diagnósticos y tratamientos de los pacientes en un entorno cada vez más digital", añade.

La federación agradece la voluntad del Gobierno de impulsar un 'Plan Protech' para la industria que apoye a las empresas que inviertan en España, reconozca su apuesta por la I+D y refuerce la autonomía estratégica en tecnología sanitaria. Fenin asegura que seguirá trabajando con los Ministerios de Sanidad e Industria, y con las CCAA, para acelerar las inversiones del sector en el país.

También agradece la escucha y "sensibilidad" de Sanidad con el sector de tecnología sanitaria, reconociendo en el proyecto de Ley sus peculiaridades y estableciendo un marco normativo propio que permita explotar todo su potencial.

Por último, Fenin se pone a disposición de los grupos parlamentarios para introducir disposiciones que permitan maximizar el impacto de esta industria en "la mejora de la salud y la calidad de vida de los pacientes, así como en la generación de empleo y riqueza para el país".