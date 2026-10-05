Fenin reclama ante un nuevo Gobierno un marco regulatorio propio para la tecnología sanitaria

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Lourdes López, ha pedido al futuro Gobierno que impulse un marco regulatorio propio para la tecnología sanitaria y que saque adelante el proyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, además de poner en marcha un plan de industrialización para reducir la dependencia del exterior.

Durante el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por 'El Español' en la sede de la Organización Médica Colegial, López ha señalado que la tecnología sanitaria necesita una legislación diferenciada porque actualmente se incluye habitualmente en el ámbito de los medicamentos, pese a que, aunque existen puntos en común, considera que son sectores que requieren una regulación específica.

En este sentido, ha mostrado su esperanza en que salga adelante el proyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios porque, según ha señalado, "hace esa diferenciación" y recoge varias de las reivindicaciones de Fenin, entre ellas la compra por valor y la indexación.

"Lo que solicitamos es volver a como estábamos en el 2015, que ahí sí que se permitía la indexación con el IPC y eso nos permitiría seguir innovando, seguir haciendo estas inversiones, seguir manteniendo todo el empleo que crea esta industria, cualificado y de calidad. Esperemos que podamos seguir adelante con tanto la compra por valor como el tema de la indexación", ha añadido.

La vicepresidenta de Fenin ha advertido de que, pese a contar con numerosas empresas del sector, España continúa teniendo una elevada dependencia del suministro exterior, una situación que, a su juicio, podría volver a generar problemas ante una nueva pandemia. Por ello, ha defendido que se adopten medidas para atraer inversión y reforzar la base industrial de tecnología sanitaria en España.