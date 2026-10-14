Fenin pide modificar la Ley de Contratos para que un 50% de los criterios de adjudicación se vinculen a la calidad- EUROPA PRESS

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha presentado la agenda del sector de cara a la legislatura que comenzará tras las elecciones del 29 de noviembre, la cual está marcada por la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que "incorpore que al menos un 50 por ciento de los criterios de adjudicación estén vinculados a la calidad en la incorporación de innovación".

"Hoy hay un proyecto de ley que va más allá" e incluye "un 80 por ciento de criterios de calidad", ha indicado, al tiempo que ha declarado que es necesario innovar para generar calidad en la Sanidad Pública. "Sin una tecnología de calidad, sin un diagnóstico preciso y sin tratamientos eficaces, no hay Sanidad Pública de calidad", ha enfatizado.

En este sentido, Crespo ha manifestado que es necesario "avanzar hacia modelos de compra pública basada en valor" con "más incorporación de innovación tecnológica". Por ello, ha insistido en la importancia de que los partidos políticos "incorporen en los programas electorales la modificación de la Ley de Contratos".

Además, ha expuesto otras tres propuestas acordadas en la Junta Directiva de Fenin, las cuales obedecen a "la importancia e impacto" y a "la urgencia". Estas se centran en un necesario "plan de industrialización del sector" para alcanzar "autonomía estratégica", en la rebaja del IVA de los productos de tecnología sanitaria y en la indexación de los contratos del sector público.

"Todas las medidas son prioritarias porque todas son estratégicas para el sistema, para el país y para la Sanidad Pública", pero "hay una que es especialmente urgente, que es la indexación de los contratos públicos", ha continuado, y es que "no hay industria que sea capaz de absorber todo el incremento de coste".

Así, ha declarado que la propuesta se orienta a garantizar "la competitividad y la viabilidad de la industria", y es que "el Sistema Nacional de Salud (SNS) no puede funcionar sin la industria sanitaria, sin los hospitales y todos los dispositivos asistenciales que se basan en el uso de tecnología diagnóstica, de monitorización y de tratamiento". "Necesitamos una industria fuerte", ha aseverado.

PREVISIÓN DE UN 4% DE INFLACIÓN

"Las cadenas de suministro están comprometidas y el acceso a materias primas está restringido", ha explicado al respecto, para exponer "la previsión de inflación del 4 por ciento para este año", lo que tendrá un impacto "muy preocupante". "Es altamente probable que empresas que tenían previsto inversiones no las puedan hacer", lamenta.

Por ello, ha subrayado que se requiere que el sector siga siendo capaz "de llevar la mejor tecnología a los pacientes y profesionales para que puedan diagnosticar, tratar y cuidar", para lo que se necesita "seguridad jurídica con la indexación de contratos", los cuales "desde 2015, están desindexados". Si no se ejecuta esta alternativa, "va a suponer un incremento de coste y va a ser difícil seguir creando empleo y seguir compitiendo en los mercados internacionales", ha alertado.

"Necesitamos compartir parte de nuestros costes con el SNS" o, de lo contrario, existe "probabilidad a medio plazo de dificultades de acceso", ha continuado, tras lo que ha destacado que sería importante contar con un 'Plan ProTech' y "que se reconozca el esfuerzo de las compañías de I+D". Por contra, "el 20 por ciento (...) presenta cuentas a pérdidas", ha subrayado, para añadir el incremento acumulado del 25 por ciento del IPC.

En cuanto a la petición de una estrategia de industrialización, Crespo ha manifestado que existe "una clara dependencia de muchos mercados internacionales para productos sanitarios de primera necesidad", por lo que es oportuna para "atraer inversiones" y "crear salud, economía y resiliencia" a través de "apoyo específico".

NECESARIA REBAJA DEL IVA EN LOS PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA SANITARIA

"La fiscalidad no puede ser una barrera de acceso a la tecnología", que "es esencial para la supervivencia de los pacientes", ha sostenido, por otro lado, y es que "el 85 por ciento de los productos sanitarios tributan al 21 por ciento como si fueran bienes de lujo". "Necesitamos que se reduzca el tipo de IVA de los productos sanitarios", ha expuesto, y es que el presupuesto de salud dedica "más de 1.300 millones de euros a pagar IVA".

Con todo, ha manifestado que el sector quiere "colaborar y construir" para "una Sanidad Pública de mayor calidad, más sostenible y eficiente". Al respecto, ha recordado que crea valor para la economía del país en un momento de "cronicidad, envejecimiento y listas de espera", así como de "problemas de acceso y escasez de profesionales", lo que hace oportuno "un cambio de modelo", que sea "más predictivo, digital y domiciliario".

Junto a ello, ha explicado que el segmento de la tecnología sanitaria es "el que más porcentaje dedica de facturación a innovación, con un 7 por ciento", ya que ofreciendo nuevas soluciones se podrá "dar respuesta a los retos presentes y, sobre todo, a los futuros". "El sistema necesita evolucionar" mediante "la incorporación de tecnología, la explotación de datos sanitarios y la mejora de resultados en salud", ha asegurado.

"Creamos 12.400 millones de euros de valor añadido directo a la economía" y "por cada euro, generamos 1,27 euros a la economía", con un coste por empleado que "duplica la media", ha proseguido, destacando también que "el 46 por ciento del empleo es femenino". "Somos un sector por el que el país debe seguir apostando", ha resumido.

Por último, Crespo, que ha hecho un reconocimiento "al esfuerzo del Gobierno y de las comunidades autónomas", y que ha mostrado su pesar por los "proyectos normativos positivos que, desgraciadamente, no han podido aprobarse", ha sostenido que los partidos políticos "han entendido que la tecnología es clave". "Urge renovar la regulación porque puede ser catalizador de la renovación y la inversión", ha expuesto, para concluir señalando que es requerible que la persona que lidere la Sanidad "conozca el sector".