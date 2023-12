La FEM presenta la app 'EMO' para ayudar a las personas con esclerosis múltiple a manejar sus emociones

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) ha presentado la aplicación 'EMO' para ayudar a las personas con esclerosis múltiple (EM) a gestionar sus emociones ya que el diagnóstico de EM tiene un gran impacto emocional y es necesario "aprender a manejar las emociones" que se sienten, cómo se sienten y en qué momento se sienten.

De esta manera, según ha explicado la psicóloga clínica de FEM, la doctora Sara Navarro, durante la rueda de prensa de presentación celebrada este martes, la aplicación tiene tres fases: identificar la emoción, saber en qué ámbito se está sintiendo y conocer su intensidad. "Primero, la app te pregunta 'qué estas sintiendo'. De esta forma también empezamos a tomar conciencia porque muchas veces podemos sentir una pelota emocional pero no sabemos qué estamos sintiendo", ha señalado.

Así, ha detallado que la aplicación, desarrollada en colaboración con Novartis, permite identificar cinco emociones clave que son: la tristeza, la rabia, el miedo, la ansiedad y la incerteza. "La EM es un duelo que no cierra", ha añadido. Tras identificar una de estas emociones, la aplicación te pregunta 'en qué ámbito la estas sintiendo', dando tres opciones: laboral, social o familiar y sanitario.

Una vez respondidas estas dos preguntas, 'EMO' hace un screen del perfil y pregunta 'en qué intensidad se está sintiendo esa emoción', "con un baremo del 1 al 10, 1 siendo muy bajito o casi nulo y 10 siendo muy grave, muy intenso". "El objetivo de EMO es proporcionar estrategias que vean esa intensidad emocional", ha apuntado la psicóloga.

"En la primera fase, la app te otorga tres estrategias que son de tres tipos: una es un audio, otra es una estrategia de texto, y el tercero es un link de la comunidad, que puede ser tanto un vídeo, un artículo o un recurso que nosotros tengamos. La aplicación te da 15 días para desarrollar estas estrategias y, de esta forma, desarrollamos la activación de la persona con esclerosis múltiple y el empoderamiento", ha especificado la doctora Navarro.

Una vez pasados los 15 días, el paciente puede hacer una reevaluación de esa misma emoción para comprobar si ha bajado la intensidad, se ha mantenido o ha aumentado. "Si la intensidad ha bajado, 'EMO' nos felicita y nos da un buen feedback, pero, si no ha bajado, nos vuelve a dar otras estrategias para que siga bajando", ha apuntado. En caso de que aún así no hubiera una mejora o empeoramiento, existe un botón que es el "botón de urgencia, que te deriva al hospital y te recalca que acudas".

No obstante, la psicóloga clínica ha recordado que "'EMO' no es un psicólogo" y que "no sustituye ningún tipo de terapia ni intervención clínica". "Es un acompañanamiento, una herramienta y un apoyo más que se utiliza cuando tu cita con el psicólogo es en 15 días o un mes, es un recurso que se puede meter como una pata más de la intervención", ha advertido.

Por su parte, la directora de FEM, Rosa Masriera, ha explicado que "uno de los temas que más preocupa a los pacientes con EM es la gestión emocional". "Una de la sintomatología de la EM es la depresión y la ansiedad, un 54 por ciento de las personas con EM refieren que tienen depresión y en un 44 por ciento, ansiedad", ha asegurado Masriera.

En este sentido, ha señalado que uno de los momentos claves para la gestión emocional es el diagnóstico ya que "generalmente son personas muy jóvenes y eso representa un gran impacto en sus emociones". "Además, no tenemos tampoco un tratamiento definitivo y la vemos como una discapacidad crónica que nos acompañará toda la vida y que en ese momento del diagnóstico rompe también con una trayectoria vital", ha apuntado.

Por último, la neuróloga de Novartis, la doctora Lidia Gómez, ha incidido en la importancia de que el paciente tenga "un estado emocional óptimo" para poder manejar la información y tomar decisiones sobre cómo gestionar la enfermedad junto a su médico. "Una de las cosas que tiene la app, que me parecen fundamentales, es ayudar al paciente a estructurar la consulta y a preparar la consulta", ha concluido.

"La aplicación sí que te da la capacidad, puedes estar un poco más empoderado y en momentos que quizá necesitas echar mano pues tienes ahí esa cajita de herramientas para decirte, mira, es por aquí y por allá", ha explicado desde su propia experiencia el paciente con esclerosis múltiple, David Espínola.